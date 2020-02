‘Wolves’ à égalité à domicile contre Leicester pour la Premier League »Football Press

Vendredi 14 février 2020

Wolverhampton n’a pas pu imposer sa localité et a fait match nul 0-0 contre Leicester City pour la journée 26 de la Premier League. Les deux équipes étaient sur le point de conserver la victoire, mais les inexactitudes dans la définition et le VAR étaient la clé de la parité entre les équipes.

Dans un grand match, Wolverhampton a fait match nul 0-0 contre Leicester City à domicile pour la Premier League. L’équipe hôte n’a pas pu affronter les «renards», qui restent proches du sommet, s’installant en UEFA Champions League.

Dans un engagement divertissant, qui a commencé par une grande activité dans les deux secteurs du champ, c’est la section locale qui était la plus proche de l’ouverture du tableau de bord. Grâce à des pots-de-vin profitant de la vitesse des Diogo Jota et Pedro Neto externes, c’est que les «loups» ont tenté de briser le zéro. D’autre part, Leicester a tenté de faire des dégâts de la balle arrêtée et des tirs de l’extérieur de la zone rivale.

Cependant, l’émotion la plus importante de la première période a été le but annulé au centre des «loups», Willy Bolly. Le but, qui devait être revu par le VAR, a été révoqué par hors-jeu de Neto au centre devant la cible du défenseur. Avec une telle controverse, les équipes se sont reposées sans but.

Dans la deuxième partie, le duel a chuté en intensité jusqu’à la minute 77, ce qui pourrait être la clé de l’engagement de friction. Le flyer Chamza Choudhury a été éjecté par un double carton jaune, qui a ouvert les espaces sur le court. Le local a tenté de profiter de cela, et à la 90e minute, le temps le plus clair du temps réglementaire a été vécu, grâce à une tête de Raúl Jímenez qui a touché la verticale protégée par le gardien Kasper Schmeichel.

Malgré l’homme supplémentaire, le match s’est terminé 0-0. Avec un tel marqueur, Wolverhampton était en septième position avec 36 unités. De son côté, Leicester reste au troisième rang avec 50 points. Les anciens loups affronteront Norwich City à la prochaine date, tandis que les «renards» recevront Manchester City, dans un duel qui marquera le changement d’escorte de Liverpool en championnat anglais.

