Wolves vs Leicester LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 26 Premier League 2019-2020

Grand match que nous aurons ce vendredi 14 février le 26ème jour de la Premier League 2019-2020quand le Les loups Cherchez à profiter de votre statut local en sachant que gagner est vital lorsque vous recevez un Leicester City qui va essayer d’imposer sa hiérarchie lors de sa visite à Stade Molineux.

Time and Channel Wolves vs Leicester

Siège: Stade Molineux, Wolverhampton, Angleterre

Heure: 20h00 du Royaume-Uni. 14h00 du Mexique. 12 h 00 PT / 15 h 00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. Telemundo aux États-Unis.

Wolves vs Leicester LIVE

L’image du Les loups Il a réalisé une belle campagne en restant dans la course aux compétitions européennes, cependant ils savent qu’ils ne peuvent pas se relâcher car le combat est très serré. En 25 dates, ils ont ajouté 8 victoires, 11 nuls et ont été battus à 6 reprises.

Les Les loups Ils viennent d’un bon tirage le dernier jour, avant leur semaine de congé, quand je dois visiter le Manchester United dans un affrontement serré où ils ont enduré 0-0 finale

De son côté, le Leicester Il a réalisé une belle saison en combattant en premier lieu avec l’objectif fixé en Ligue des champions, même s’ils savent encore que la compétition est très serrée. Ils récoltent 15 victoires, 4 nuls et 6 matchs perdus.

Les Renards ils viennent d’une cravate douce-amère le jour dernier quand c’était leur tour de recevoir Chelsea dans un affrontement où Harvey barnes et Ben Chilwell les a placés devant 2-1, mais ils ont finalement dû se contenter de 2-2.

Les deux Les loups comme lui Leicester Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs ont pour mission de gagner et de faire un grand pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons les loups, de Raul Jimenez, en neuvième position avec 35 points, tandis que les Foxes sont troisièmes avec 49 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Wolves vs Leicester.

