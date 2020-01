Wolves vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch Round 24 Premier League 2019-2020

Jeu très attrayant que nous aurons ce jeudi 23 janvier le 24ème jour de la Premier League 2019-2020quand le Les loups Ils cherchent à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les consolide dans les compétitions européennes, mais ils n’auront à recevoir ni plus ni moins que Liverpool qui laissera une nouvelle étape au titre, lors de sa visite au Stade Molineux.

Comment les équipes arrivent

L’image du Les loups Il s’est imposé comme un adversaire attentionné faisant une autre grande campagne en ajoutant 8 victoires, 10 nuls et seulement 5 défaites, étant l’équipe avec le moins de pertes (à part Liverpool lui-même qui est invaincu).

Les Les loups ils viennent d’un grand triomphe samedi dernier lors de leur visite à Southampton dans un duel qui a perdu 2-0 pour se reposer, mais en seconde période, Pedro Neto s’est approché d’eux et Raul Jimenez a signé un doublé pour le retour final 2-3.

De son côté, le Liverpool a une campagne spectaculaire qui les a pratiquement avec le titre dans le sac après avoir ajouté 21 victoires et un match nul en 22 jours, le reste de la compétition semble vraiment être une procédure pour eux.

Les Rouges ils viennent d’un nouveau triomphe dimanche dernier quand ils ont reçu le Manchester United parvient à les battre 2-0 avec des annotations de Virgil van Dijk et Mohamed Salah.

Les deux Les loups comme lui Liverpool Ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un grand pas dans la recherche de leurs objectifs dans le tableau général on retrouve les loups en sixième position avec 34 points, tandis que les rouges sont leaders avec 64 unités et un match toujours dans ce Premier League.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 29 décembre à Anfield lors de la première manche du championnat. Ce fut un affrontement dominant pour Rouges qui a remporté la victoire avec un score solitaire de Sadio Manébien que le Les loups Ils ont concouru d’une manière très digne.

Time and Channel Wolves vs Liverpool

Le jeu entre Wolves vs Liverpool il sera joué à 20h00, 20h00 heure locale au Royaume-Uni; aux États-Unis, il commencera à 12 h 00 dans le Pacifique et à 15 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

14 h 00 du Mexique et d’Amérique centrale

15 h 00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou

17 h 00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay.

Diffusion de la fête Liverpool vs Wolves LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale, en Amérique du Sud ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en Telemundo. En ligne, ils peuvent suivre toute la couverture minute par minute en direct sur les réseaux sociaux et via le site officiel de la Premier League qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le tableau de bord

Wolves vs Liverpool LIVE

Donc, la table est servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à remporter la victoire, bien que la réalité soit que Rouges ils sont favoris pour le pas impressionnant qu’ils font, mais le Les loups Ils sont à domicile et tenteront de sauver au moins le tirage au sort. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Wolves vs Liverpool.

Wolves vs Liverpool LIVE Time, Channel, Where to watch Round 24 Premier League 2019-2020