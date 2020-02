Wolves vs Norwich LIVE Time, Channel, Where to watch Round 27 Premier League 2019-2020

Nous ouvrons l’activité de ce dimanche 23 février, en continuant avec le 27ème jour de la Premier League 2019-2020quand le Les loups Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui les maintient dans la lutte pour les positions européennes, ils recevront un Norwich qui arrive désespéré de gagner lors de sa visite à Stade Molineux.

Time and Channel Wolves vs Norwich

Siège: Stade Molineux, Wolverhampton, Angleterre

Heure: 14h00 du Royaume-Uni. 08h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 6h00 PT / 9h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. Telemundo aux États-Unis.

Wolves vs Norwich LIVE

L’image du Les loups Il a accompli un bon tournoi en restant dans la lutte pour les compétitions européennes, mais ils savent qu’à domicile, il est essentiel d’en ajouter trois. La journée dernière, ils ont égalé 0-0 contre Leicester City pour conserver 8 victoires, 12 nuls et 6 matchs perdus.

Les Les loups ils viennent d’une grande victoire en milieu de semaine lors du match aller de la 16e de finale de la Ligue Europa où ils ont reçu l’Espanyol les écrasant 4-0 avec un triplé Diogo Jota et un autre de Rúben Neves, avec l’aide de Raul Jimenez.

De son côté, le Norwich Il a connu une très mauvaise saison qui semble les condamner à perdre la catégorie, étant donné qu’en 26 jours, ils ont à peine pu ajouter 4 victoires, 6 nuls et ont perdu 16 fois.

Les Canaries Ils viennent d’une défaite difficile le jour dernier quand ils ont reçu Liverpool dans un affrontement où ils ont bien concouru et étaient à 12 minutes du tirage au sort, mais ont fini par tomber 0-1.

Les deux Les loups comme lui Norwich ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux arrivent avec l’urgence d’obtenir la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons les loups en huitième position avec 36 points, tandis que les Canaries sont les derniers avec seulement 18 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Loups contre Norwich.

Wolves vs Norwich LIVE Time, Channel, Where to watch Jornada 27 Premier League 2019-2020