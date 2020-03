Woodward entraîne Man Utd dans la course de Bellingham avec des discussions prévues

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 5:13

Manchester United n’est pas hors de course pour signer Jude Bellingham, avec le vice-président exécutif Ed Woodward prévoyant des pourparlers avec Birmingham au cours d’un accord d’été, selon les rapports.

Le joueur de 16 ans est devenu une propriété brûlante ces dernières semaines après une saison de percée étonnante dans le championnat qui a attiré l’attention des clubs à travers l’Europe.

Les géants de la Bundesliga et du Borussia Dortmund auraient tous deux manifesté un intérêt sérieux, mais il a été affirmé que la partie allemande devrait conclure un accord pour le milieu de terrain.

La dernière mise à jour de The Athletic a réaffirmé l’intérêt de Dortmund mais a insisté sur le fait que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est toujours à la chasse.

La source indique que Dortmund a accepté des honoraires et un salaire pour Bellingham, mais ajoute que Woodward et UniLe directeur du développement de l’entreprise, Matt Judge, travaille sur un accord visant à convaincre la partie allemande de la signature.

En effet, il est également dit que Woodward est dans les dernières étapes de la préparation d’un paquet qui, selon lui, incitera Bellingham et Birmingham à changer de cap et à rester en Angleterre.

Le rapport poursuit en disant que Bellingham, actuellement international des moins de 17 ans en Angleterre, devrait recevoir une promotion sur la scène internationale.

On prétend que le patron des moins de 20 ans, Paul Simpson, et l’entraîneur-chef des moins de 21 ans, Aidy Boothroyd, ont eu des discussions sur le fait de faire passer le jeune à un niveau, avec la perspective de le voir participer aux Championnats d’Europe des moins de 17 ans et des moins de 19 ans cet été.

Liverpool est une autre équipe qui a été vaguement liée à un mouvement pour Bellingham, mais l’ancien ailier des Reds Steve McManaman a souligné que la pléthore actuelle de jeunes talents du club – et la hausse des honoraires du joueur – verront Jurgen Klopp éviter un mouvement.

Dans d’autres nouvelles, l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, aurait décidé de déménager à Old Trafford s’il décidait de s’éloigner du nord de Londres cet été.

Des rapports précédents ont affirmé que le capitaine anglais Kane envisagera son avenir si Jose Mourinho ne parvient pas à guider les Spurs vers la Ligue des champions de la saison prochaine.

