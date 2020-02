Woodward estime que 30 millions de livres sterling ont été utilisées par Woodward après l’effondrement de Man Utd

Date de publication: Lundi 3 février 2020 9:41

Selon des rapports, Josh King “a été déçu” par Manchester United et Ed Woodward après l’effondrement de son transfert le jour limite.

L’attaquant norvégien, actuellement mis à l’écart par un problème aux ischio-jambiers, était à Old Trafford lorsqu’il était jeune, ayant signé avec Valerenga à l’âge de 16 ans.

Pendant son temps avec Uni, King a travaillé aux côtés d’Ole Gunnar Solskjaer dans les réserves avant de finalement rejoindre Blackburn en 2013.

Solskjaer aurait été désireux de retrouver l’homme de Bournemouth, qui, une fois en forme, aurait fourni une couverture à l’attaquant anglais blessé Marcus Rashford, mais United a finalement choisi de faire appel à Odion Ighalo pour un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Et maintenant David Ornstein dans The Athletic affirme que le vice-président exécutif Woodward a fait «deux offres» pour Roi le second, estimé à 25 millions de livres sterling, a été rejeté par Bournemouth.

L’offre «a encouragé King à penser qu’un accord serait conclu» avec le jeune homme de 28 ans «prêt à voyager vers le nord».

Cependant, cette troisième offre n’est jamais venue de Woodward et United, King ayant le sentiment d’avoir été «utilisé» par les hommes de transfert du club.

Ornstein a ajouté: “On pense que sa frustration a été dirigée contre United pour ne pas avoir donné suite à ses avances plutôt que Bournemouth pour les avoir rejetées.”

Alors que des sources ont déclaré à Ornstein que Bournemouth aurait accepté une offre d’environ 30 millions de livres sterling si Man Utd était revenu.