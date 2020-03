Wright suggère à l’entraîneur responsable de la forme De Gea pour Man Utd

Date de publication: Lundi 2 mars 2020 7:17

Ian Wright affirme qu’un changement d’entraîneur des gardiens de but pourrait être à blâmer pour David De Gea’s déposer sous forme à Manchester United.

De Gea a commis un certain nombre d’erreurs cette campagne et a offert à Everton un objectif United a fait match nul 1-1 à Goodison Park dimanche.

Dominic Calvert-Lewin a autorisé le jeu du gardien avec le ballon qui rebondissait dans le filet de De Gea.

Richard Hartis a remplacé Emilio Alvarez comme entraîneur des gardiens de but en septembre, après avoir auparavant travaillé avec l’académie d’Old Trafford.

Et Wright pense que sa relation avec De Gea ne sera pas aussi bonne que nécessaire pour l’instant.

“[The relationship is] massive, honnêtement, la relation avec David Seaman et Bob Wilson [at Arsenal], c’était presque télépathique dans ce qu’ils faisaient, ils étaient si serrés tous, tous ceux qui étaient impliqués », a déclaré Wright lors du match du jour 2.

«Les gardiens de but, vous avez besoin de ce type. Ce mec est comme votre confident, il est tout.

“Donc, si vous perdez quelqu’un d’aussi important, qui fait partie intégrante de ce que vous faites, cela va avoir un certain effet sur vous, donc je vais vous donner [De Gea] absolument.

“Mais il n’y a toujours aucune excuse pour le premier but.”

Malgré la bévue contre Everton, Ole Gunnar Solskjaer classe toujours De Gea comme le meilleur gardien de but du monde.

Il a déclaré: «Nous voulons une équipe pleine de qualité et de compétition et si vous voulez survivre au sommet, vous devez rebondir sur les compétitions de droite, de gauche et du centre.

«Il a traversé une période difficile la saison dernière, certainement, mais David a été très, très bon cette saison.

“Je ne me souviens pas vraiment des erreurs que j’allais commettre maintenant, à part celle de Watford (objectif d’Ismaila Sarr). Je fais entièrement confiance à David pour l’objectif.

«David a montré sa réaction, la façon dont il a fait amende honorable et a sauvé le but ou la chance de Sigurdsson à la fin. David est le meilleur gardien de but du monde. “