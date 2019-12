WWE | Baron Corbin: «J'ai découvert que j'allais combattre Kurt Angle dans son combat pour la retraite le jour même de l'annonce» Contact

Baron Corbin il est devenu «Rey» après avoir remporté le tournoi King of the Ring 2019 et depuis lors, il a joué un rôle de premier plan dans le Vendredi soir SmackDown. Bien sûr, il a été suffisamment détesté car il est actuellement en rivalité avec Roman Reings.

Mais cette haine n'est pas récente. L'univers du WWE il avait déjà dérangé avec lui parce qu'il avait été choisi de se retirer Kurt Angle à Wrestlemania 35. Récemment, le désormais «King» Corbin a parlé de ce problème dans une interview avec le podcast No Holds Barred.

«J'ai découvert que j'allais combattre Kurt dans son combat pour la retraite le jour même où il a fait l'annonce sur le ring. Ce fut un grand moment, je ne l'ai pas vu venir. Face à un membre du Hall of Fame et en Wrestlemania … vous ne pouvez rien demander de mieux que ça ", a-t-il dit. Corbin.

«Les combattants ont passé toute notre carrière à courir après un moment de WrestleMania et je pense que c'était mon deuxième moment. C'est motivant et incroyable à la fois. "

Le combattant avait également des mots pour Angle: «Il est une légende et beaucoup de gens respectent ce qu'il a fait pour cette entreprise et pour ce qu'il continue de faire. C'est du pur génie. "

