WWE: JBL sera intronisé au Hall of Fame 2020 après son annonce dans le programme WWE Backstage Contact

Mis à jour le 03/04/2020 à 17:04

En l’absence d’un mois pour la cérémonie du WWE Hall of Fame 2020, un autre inducteur rejoint la liste. C’est John Bradshaw Layfield, dit «JBL», qui deviendra la légende de la société à partir du 2 avril.

L’annonce a été officialisée sur le dernier programme des coulisses de la WWE, avec «JBL» présent. Avec cela, il rejoint les membres du Nouvel Ordre Mondial (Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall et Sean Waltman), Batista et les beaux jumeaux (Nikki et Brie) en tant que masse salariale 2020.

«J’ai reçu un appel de Vince McMahon qui m’a annoncé la nouvelle. Je me sens reconnaissant et béni pour un si grand honneur », a déclaré« JBL ». Il était également fier d’être considéré comme l’un des talons les plus hauts (méchant) de la WWE.

Dans le cadre des félicitations, John Cena est sorti dans une vidéo parlant de «JBL». “John m’a aidé dans les moments difficiles de ma vie, vous avez très bien mérité la place au Temple de la renommée, car personne d’autre que vous ne le mérite”, a déclaré le “rappeur”.

«Ce qui définit JBL, c’est Eddie Guerrero, et ce qui me définit, c’est Ron Simmons», a ajouté «JBL», qui au cours de sa carrière a remporté des titres majeurs tels que la WWE et les couples.