WWE: la société donnera un accès gratuit à son réseau, qui comprend les éditions précédentes de WrestleMania, Royal Rumble et SummerSlam Contact

Mis à jour le 23/03/2020 à 18h52

La société de Vince McMahon a décidé de donner libre accès à la plupart de ses documents publiés dans Réseau WWE. En d’autres termes, tout utilisateur pourra accéder au service de streaming sans payer. La société n’a pas indiqué combien de temps durera la promotion, mais on estime qu’elle durera jusqu’à WrestleMania 36, ​​un événement qui se tiendra à huis clos en deux nuits (4 et 5 avril).

Selon la déclaration de la WWE, il vous suffit de créer un compte dans son Page officielle. Et puis, vous pouvez voir les éditions passées de WrestleMania, Royal Rumble, SummerSlam et autres pay-per-view. Les utilisateurs pourront également profiter de NXT TakeOver, du programme «Stone Cold» de Broken Skull Sessions de «Steve Cold» et de séries comme The Monday Night War.

Non seulement cela, l’univers WWE pourra également regarder des émissions passées de Raw et SmackDown, et le documentaire sur l’ère de l’agression sans pitié (2002-2008), qui comprenait John Cena, Triple H, Randy Orton, Shanw Michales, The Undertaker , Edge et Eddie Guerrero comme principaux visages de l’entreprise.

Cette décision vise à amener les gens à revivre les meilleurs moments de la WWE et à arriver préparés pour WrestleMania 36. De plus, avec cette incitation, le McMahon Empire aide les gens à être mis en quarantaine et ainsi éviter de contracter le coronavirus .

