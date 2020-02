WWE: l’ancien champion de l’UFC pourrait rejoindre l’entreprise après avoir visité le Performance Center à Orlando | Tito Ortíz Contacter

Mis à jour le 18/02/2020 à 20:50

Il est de plus en plus courant que les combattants de l’UFC WWERécemment, Jon Jones a lui-même révélé que son arrivée dans l’entreprise n’était qu’une question de temps. Et c’est que pour beaucoup d’entre eux, c’est une excellente occasion de s’aventurer dans un autre domaine.

Récemment, un ancien champion de l’UFC a été lié à la WWE après avoir été vu au Performance Center à Orlando. C’est Tito Ortíz, qui aurait fait le premier pas pour devenir une superstar.

Selon des médias spécialisés, tels que PWInsider et Wrestling News, Ortíz a eu sa première réunion d’introduction où il a rencontré les dirigeants. On dit qu’il a reçu des éloges pour son éthique de travail et son attitude dans le ring.

À plusieurs reprises, Tito Ortíz a révélé son fanatisme pour la WWE. Enfant, il continue la lutte et lors de son dernier combat (dans Combat Americas) il a pu remporter le titre qui appartenait à Alberto del Río.

Si son arrivée possible se concrétisait, elle rejoindrait la liste des combattants qui étaient dans l’UFC et arrivés à la WWE. La plus populaire était Ronda Rousey, qui était championne de la WWE et la récente apparition de Caín Velásquez.

Tito Ortíz, 45 ans, a un dossier professionnel de 21-12 au MMA. (.)

PLUS DE NOUVELLES