WWE LIVE SmackDown LIVE via FOX Sports: voir ICI les incidents TV en ligne et les résultats du dernier chapitre de l'année | NCZD | Contact événement sportif en direct

Mis à jour le 27/12/2019 à 08:30

WWE SmackDown En direct: suivez le dernier chapitre de 2019 à partir de 19h45 (Heure péruvienne) avec la diffusion de Fox Sports 2, lors d'une soirée qui donnera beaucoup à dire et qui aura comme un stellaire un triple combat de menace pour rencontrer le challenger du championnat universel de la WWE dans le prochain Royal Rumble 2020.

Après le dernier épisode de la semaine dernière dans lequel The Miz, King Corban et Daniel Bryan étaient seuls sur le ring, il a été annoncé que ces trois combattants joueront dans un combat à Triple Menace dans lequel le vainqueur sera le challenger de 'The Fiend' Bray Wyatt pour le WWE Universal Championship lors du prochain grand événement de la société qui aura lieu au Texas le 26 janvier.

WWE SmackDown Live: horaires dans le monde

Pérou 19 h 45 | NBA TV Mexico 18 h 45 Colombie 19 h 45 Équateur 19 h 45 Bolivie 20 h 45 Venezuela 20 h 45 | Argentine 21 h 45 Brésil 21 h 45 Chili 21 h 45 | Paraguay 21 h 45 Uruguay 21 h 45 Espagne 1 h 45 du samedi 28 décembre |

Les trois superstars de la société bleue n'ont qu'une seule raison de défier le titre monstrueux. Pour Bryan, une confrontation possible serait un châtiment après que Bray Wyatt l'ait traîné dans les profondeurs de l'enfer il y a plusieurs semaines.

Quant à The Miz, perdre dans WWE TLC a laissé The A-Lister avec une revanche inachevée même après que Wyatt ait attaqué sa famille.

Alors que pour le roi Corbin, c'est un cas simple de ce qu'il pense qu'il mérite après avoir vaincu Roman Reigns dans un match TLC lors du dernier PPV de 2019.

De plus, il a été annoncé que SmackDown rendra vendredi la séquence "A Moment of Bliss", dans laquelle Lacey Evans rejoint Alexa Bliss pour parler de Sasha Banks et Bayley.

