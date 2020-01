WWE RAW: Edge, Randy Orton et tous les résultats du show rouge après Royal Rumble 2020 Full Sports

Dans le WWE Monday Night Raw de San Antonio au Texas, Bord Il était présent dans le segment stellaire. Cependant, il a été interrompu par Randy Orton, qui lui a d’abord parlé à l’amiable, puis l’a attaqué avec de purs sifflets.

Drew McIntyre, vainqueur de la bataille royale, était également présent et a annoncé qu’il défiera Brock Lesnar pour le titre de la WWE à WrestleMania 36. Après l’annonce, il affronta Luke Gallows et Karl Anderson, et les battit. Cependant, après le combat, la “bête incarnée” est apparue et a appliqué son F5 à McIntyre.

D’un autre côté, Seth rollins et Buddy Murphy ils ont dû défendre leurs titres par paires lors du show rouge contre Kevin Owens et Samoa Joe. Ce fut un grand combat qui a fini par gagner le duo dirigé par l ‘«Architecte».

Humberto CarrilloD’un autre côté, il était sur le point de prendre le titre d’Andrade aux États-Unis. Cependant, il n’a pas pu le faire depuis que Zelina Vega est entrée et le combat s’est terminé par une disqualification. Déjà hors du ring, Carrillo, qui était amer du résultat, enleva la protection du sol et appliqua un marteau DDT à Andrade.

Dans d’autres résultats, Rey Mysterio battre MVP, Aleister Black défait Kenneth Johnson; Le champion 24/7, Mojo Rawley (avec Ridick Moss) a terminé No Way Jose; Liv Morgan imposé à Lana; Erick Rowan a détruit Branden Vice; et Charlotte Flair a battu Asuka par disqualification alors que Kairi Sane l’attaquait.

Randy Orton a donc frappé Edge sur Raw. (Photo et vidéo: FOX Sports 2)

Les fidèles de la lutte professionnelle attendent avec attention le prochain épisode de la «marque rouge», dans lequel se déroulera la «gueule de bois» du Royal Rumble, tenue un jour plus tôt au Minute Maid Park de Houston, qui a commencé la Événements WWE PPV.

La journée comprend deux combats stellaires: Kevin Owens, Samoa Joe et Rey Mysterio ils feront face Seth rollins et «Les auteurs de la douleur», Randy Orton frappera AJ Styles avec Luke Gallows et Karl Anderson, de «The O.C.»

Brock Lesnar, champion du WWE, championne RAW féminine, Becky lynchet Charlotte Flair Ils auront également de l’activité.

Liv Morgan et Laine seront des protagonistes dans les domaines suivants WWE Monday Night Raw qui abritera San Antonio, où ils approfondiront leur rivalité au sein du ring.

WWE Monday Night Raw San Antonio: horaires des événements

18h30 – Mexique, États-Unis (San Antonio)

19 h 30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (Washington, Floride, New York)

20h30 – Venezuela, Bolivie

21 h 30 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

00:30 heures mardi – Royaume-Uni

01:30 mardi – Espagne, Allemagne, Italie, France

