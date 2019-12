WWE RAW LIVE ONLINE LIVE FREE LIVE par Fox Sports 2: suivez ICI MAINTENANT tous les incidents et le combat entre Rey Mysterio et Seth Rollins de la Wells Fargo Arena de l'Iowa Contact

WWE RAW EN DIRECT: suivez le chapitre 387 du «spectacle rouge» qui se tiendra le lundi 23 décembre à partir de 20 h 00. (Heure péruvienne). L'événement sera organisé par Wells Fargo Arena et la diffusion sera en charge de Fox Sports 2.

Dans cette édition de la marque rouge roja », Rey Mysterio défendra le championnat des États-Unis contre Seth rollins. L’Architecte a gagné cette opportunité après une attaque contre le Mexicain.

La semaine dernière, la société a confirmé la modalité connue sous le nom de Gauntlet Match pour déterminer le premier challenger de masquage. Cependant, ce combat n'a jamais pris fin en raison de l'intervention de l'ancien membre de The Shield.

Seth rollins et Les auteurs de la douleur, équipe formée par Akam et Rezar, ont brutalement battu Rey Mysterio, qui était entré en scène après le concours organisé par Ricochet et Andrade "One Hundred" Souls.

Randy Orton et AJ Styles a organisé un match très excitant qui s'est terminé par la victoire de la «Viper», après un compte de trois. Cependant, la célébration du vainqueur s'est mal terminée.

L'OCLuke Gallows et Karl Anderson sont entrés sur le ring pour attaquer «l'Assassin des légendes». Lorsque l'avantage était évident, les Viking Raiders sont sortis pour défendre le multi-champion de WWE

Ensuite, l'entreprise a prévu une rencontre entre toutes les personnes impliquées. Randy Orton rejoindra les champions en tant que Brut. Alors que AJ Styles partagera avec ses amis Gallows et Anderson.

WWE Raw: horaires des programmes

Mexique 19 h 00

Pérou 20 h 00

Équateur 20 h 00

Colombie 20 h 00

Bolivie 21 h 00

Venezuela 21 h 00

Argentine 22 h 00

Chili 22 h 00

Paraguay 22 h 00

Uruguay 22 h 00

Brésil 22 h 00

Espagne 2h00 (24 décembre)