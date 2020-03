WWE RAW: Randy Orton a accepté le défi d’Edge et ils auront tous les deux un dernier match debout à WrestleMania 36 | VIDEO Contact

Mis à jour le 23/03/2020 à 22:29

La semaine dernière Bord se tenait au milieu du ring et contestait Randy orton à un combat du dernier homme debout WrestleMania 36. La réponse est venue sept jours plus tard (dans la récente Monday Night Raw) et la «Vibora», comme prévu, a accepté le défi.

Ce sera le premier combat individuel pour la «Superstar de catégorie R» depuis qu’il est revenu à l’action. Et c’est que l’opportunité Maximum Opportunist ‘est revenue à la WWE après neuf ans de retraite et l’a fait dans la bataille royale du Royal Rumble 2020.

Après cet événement, dans le show rouge du lendemain, Orton l’attaque cruellement et commence ainsi la rivalité entre les deux combattants. La situation s’est aggravée lorsque le «tueur de légendes» a appliqué un RKO à Beth Phoenix, la femme d’Edge. Dans la «Vitrine des Immortels», ils pourront régler leurs comptes.

Il faut mentionner que le Raw d’aujourd’hui, lundi 23 mars, s’est tenu au Performance Center à Orlando, en Floride, à huis clos. Il s’agit d’une mesure adoptée par la WWE pour empêcher la propagation de Covid-19 aux États-Unis, un pays qui dépasse déjà 40 000 personnes infectées.

