WWE RAW: Randy Orton, Beth Phoenix et tous les résultats du show rouge de New York | PHOTOS Contact

Mis à jour le 03/03/2020 à 00:24

Monday Night Raw à New York a laissé Randy Orton faire quelque chose d’impensable. Le «Viper» ne se souciait pas que Beth Phoenix était la femme de son ami Edge Edge et a appliqué un RKO. Le personnel du WWE Il a dû partir pour assister à l’exluchadora.

Dans ce spectacle rouge, il était également présent Brock Lesnarmais a été attaqué par Drew McIntyre. Le «psychopathe écossais» est apparu sur la rampe parce que Paul Heyman l’insultait. Ensuite, il a appliqué trois «Claymore» à la «bête incarnée».

Pour sa part, AJ Styles il se moquait de l’Undertaker. Et c’est que le “Phenomenal” recouvre Aleister Black imitant la pose de l ‘”Enterrement”: croise les bras de son rival et sort la langue. Tout indique que AJ et Taker se feront face dans la «vitrine des immortels».

Dans d’autres résultats, Les bénéfices de la rue ils sont devenus les nouveaux champions par deux après avoir battu Seth Rollins et Murphy; Riddick Moss conservé le titre 24/7 après avoir imposé à Ricochet; Liv Morgan il a battu Ruby Riott avec Sarah Logan comme arbitre; Shayna baszler cela s’est terminé avec Kairi Sane; et Rey Mysterio et Humberto Carrillo ils ont gagné le combat par paires qu’ils avaient contre Andrade et Angel Garza.

La semaine dernière AJ Styles et ses amis des Good Brothers (Luke Gallows et Karl Anderson) ont attaqué Aleister Black avant le combat qu’il avait mené contre Erick Rowan. Désormais, le «Phénoménal» devra faire face à un Noir qui cherche à se venger.

Beth phoenix, Légende de la WWE et épouse d’Edge, seront également présentes pour discuter de l’état de santé de son mari. Et c’est qu’il y a quelques semaines la “Superstar Catégorie R” a été cruellement attaquée par Randy Orton.

En tant, Shayna baszler et Asuka seront mesurés dans ce programme, avant de voir les visages dans Elimination Chamber 2020. Et ils sont ensemble Ruby Riott, Sarah Logan, Natalya et Liv Morgan entreront en collision dimanche 8 dans la redoutable chambre d’élimination.

Finalement, Seth rollins et Murphy ils devront revenir défendre les titres par paires de Raw devant The Street Profits; tandis que Riddick Moss mettra sa ceinture en jeu 24/7 avant qu’un adversaire n’annonce.

Heures brutes du lundi soir:

– Mexique 19h00

– Guatemala 19h00

– Nicaragua 19h00

– Costa Rica 19h00

– El Salvador 19h00

– Honduras 19h00

– États-Unis (Est) 20h00

– Colombie 20h00

– Pérou 20h00

– Panama 20h00

– Equateur 20h00

– Venezuela 21h00

– Bolivie 21h00

– Porto Rico 21h00

– République dominicaine 21h00

– Argentine 22h00

– Uruguay 22h00

– Chili 22h00

– Paraguay 22h00

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ