WWE RAW: Randy Orton, Matt Hardy, Becky Lynch et tous les résultats du spectacle rouge d’Everett | PHOTOS Full Sports

Il WWE Everett’s Monday Night Raw est parti Seth rollins Voyant comment son équipe a été vaincue. Et c’est que The Street Profits est arrivé à temps pour sauver Kevin Owens des attaques de l’architecte et de ses sbires. Seth a pu s’échapper, mais Murphy et AOP ont subi les assauts de KO, The Viking Raides et de la «rue».

Dans ce spectacle rouge, Randy Orton Il a recommencé son truc. Cette fois, il a impitoyablement attaqué Matt Hardy, qui portait un collier. Tout d’abord, la «Viper» lui a frappé le cou, puis a appliqué un RKO et a finalement mis sa tête sur l’échelle métallique à l’extérieur du ring et l’a frappée avec une chaise.

Charlotte Flair et Becky lynch Ils étaient également présents. La «reine» a pris le micro pour dire à Rhea Ripley qu’elle l’humilierait à WrestleMania 36; tandis que “The Man” a eu une escarmouche avec Shayna Baszler.

Dans d’autres résultats, Aleister Black défait Erick Rowan; Riddick Moss il a battu Mojo Rawley et R-Truth et a conservé le titre 24/7; Drew McIntyre terminé avec MVP; Bobby Lashley et Angel Garza imposée à Rusev et Humberto Carrillo, Kairi Sane (avec Asuka) a dépassé Natalya; et Ricochet Il a battu Karl Anderson.

LE APERÇU

Matt hardy jouera dans l’un des duels les plus attendus de la journée chercher une revanche personnelle contre Randy Orton, qui a averti la semaine dernière qu’il n’était pas disposé à donner de l’importance au ring. Le combat, convenu selon la modalité “No Holds Barred”, promet d’élever le public de l’événement comme cela s’est produit lors de la dernière confrontation entre les deux stars.

Le prochain épisode du spectacle de la marque rouge roja comprendra également un match des couples de Rusev et Humberto Carrillo contre Bobby Lashley et Angel Garza Jr.

Les fans de combat assisteront également au «sermon» de Seth rollins qui recherchera tout sauf l’harmonie sur Monday Night Raw, à laquelle ses principaux rivaux seront attentifs, prêts à répondre aux provocations dans les plus brefs délais.

WWE Monday Night Raw Everett: horaires des événements:

15h30 – Pérou, Mexique, Equateur, Colombie, États-Unis (NY +1, Washington +1, Floride +1, Nevada -2, Denver -1)

16h30 – Venezuela, Bolivie

17 h 30 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

20h30 – Royaume-Uni

21 h 30 – Espagne, Allemagne, Italie, France

