WWE RAW: Seth Rollins, Becky Lynch et tous les résultats du Raw avant le Royal Rumble 2020

Il WWE Monday Night Raw avant le Royal Rumble 2020 – tenue au Kansas – gauche Bobby Lashley et Laine en tant que vainqueurs du combat des étoiles après avoir battu Rusev et Liv Morgan au nom de trois.

Aussi, dans ce spectacle rouge, Seth rollins et Buddy Murphy ils se sont imposés sur The Viking Raiders (groupe formé par Erik et Ivar) et sont devenus les nouveaux champions en duo Raw. Après le combat, les champions ont célébré avec AOP (Akam et Pray).

Andrade Il était également présent et a conservé son titre des États-Unis après avoir battu, avec l’aide de Zelina Vega, Rey Mysterio dans un combat d’escaliers. Le Mexicain allait continuer à frapper l’homme masqué mais a été sauvé par Humberto Carrillo.

Dans d’autres résultats, Aleister Black vaincu un concurrent local; Erick Rowan il a battu Matt Hardy; Becky lynch battre Kairi Sane bien que plus tard Asuka il l’a attaquée; et le combat entre Randy Orton et Drew McIntyre n’a eu aucun résultat en raison de l’interférence de l’O.C. (AJ Styles, Karl Anderson et Luke Gallows).

La marque rouge roja »présentera le dernier épisode avant le premier événement de 2020: Royal Rumble. Dans cette édition, les derniers détails sur les participants aux combats traditionnels et autres rivalités seront définis.

Brock Lesnar, Champion de la WWE Universal, réapparaîtra dans Brut. Le monarque enverra un dernier message avant le spectacle attendu par tous les fans de divertissement de catch.

Il y a quelques semaines, la «Bête» a rapporté, par l’intermédiaire de son représentant Paul Heyman, qui participera à la bataille royale des hommes et entrera comme numéro un. Pour l’instant, le combattant n’a pas confirmé s’il défendra la ceinture.

Une rivalité qui semblait avoir pris fin aura un autre chapitre Brut. Andrade défendra le championnat américain contre Rey Mysterio Le dernier combat entre eux fut avec des escaliers.

Comme rappelé, le monarque actuel a conquis la couronne américaine contre les masqués. Le combat a eu lieu dans le célèbre Madison Square Garden en décembre de l’année dernière.

WWE Il a également accepté un combat de relais mixte. Rusev et Liv Morgan appairera sur mesure Lana et Bobby Lashley. Tous les personnages impliqués sont en conflit depuis des semaines.

WWE Raw: horaires des programmes

Mexique 19 h 00

Pérou 20 h 00

Équateur 20 h 00

Colombie 20 h 00

Bolivie 21 h 00

Venezuela 21 h 00

Argentine 22 h 00

Chili 22 h 00

Paraguay 22 h 00

Uruguay 22 h 00

Brésil 22 h 00

Espagne 2h00 (21 janvier)

