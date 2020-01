WWE Royal Rumble 2020: date, heures, canaux et panneau d’affichage pour regarder en direct la bataille royale à Houston, Texas

Mis à jour le 23/01/2020 à 13:39

Il y a un événement où trente combattants combattent dans la vraie bataille pour une place dans WrestleMania, le plus important spectacle de lutte. Il s’agit du premier pay-per-view de l’année où le WWE appelé Royal Rumble.

Le Royal Rumble 2020 aura lieu ce dimanche 26 janvier au Minute Maid Park à Houston, Texas. Et la transmission pour l’Amérique latine sera en charge de FOX Action à partir de 19h00 (heure péruvienne). Vous pouvez également suivre l’événement via WWE Network.

Royal Rumble 2020: horaires

-Mexique 18h00

-Perou 19h00.

-Équateur 19h00.

-Colombie 19h00.

-Bolivie 20 h 00

-Venezuela 20h00

-Argentine 21h00

-Chili 21h00

-Paraguay 21h00

-Uruguay 21 h 00

-Brésil 21h00

-Espagne 1h00 du lundi 25

Jusqu’à présent, il y a sept combats confirmés. La première, et peut-être la plus importante, est la véritable bataille masculine. Brock Lesnar, Roman Reigns, AJ Styles, Randy Orton, King Msyterio et Seth Rollins sont quelques-uns des combattants qui ont confirmé leur présence. Quelques surprises sont attendues.

Il y aura également une véritable bataille de femmes et jusqu’à présent, seules quatre superstars ont assuré qu’il sera dans ce combat. Ce sont: Charlotte Flair, Alexa Bliss, Nikki Cross et Sarah Logan. 26 restant à annoncer.

L’une des luttes qui se joue également est celle que «The Fiend» Bray Wyatt et Daniel Bryan détiendront pour le titre universel détenu par le premier. Les deux se sont déjà affrontés dans la série Survivor et cette fois, la victoire est allée au diable.

Panneau d’affichage complet

Royal Male Battle (30 combattants) Royal Female Battle (30 combattants) ‘The Fiend’ Bray Wyatt (c) vs. Daniel Bryan pour le titre universel de la WWE dans un match de sangle Becky Lynch (c) contre Asuka (avec Kairi Sane) pour le titre RawRoman Reigns vs.Femmes. «King» Corbin (avec Dolph Ziggler et Robert Roode) dans un combat sans disqualification Shorty G vs. Sheamus Bayley (c) contre. Lacey Evans pour le titre féminin de SmackDownAndrade contre Humberto Carrillo pour le titre américain

