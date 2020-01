WWE Royal Rumble 2020 LIVE: Drew McIntyre a retiré Brock Lesnar du ring après que ce dernier aura éliminé 13 combattants | VIDEO Contact

Brock Lesnar il est devenu le combattant qui a éliminé le plus de superstars en cas de Royal Rumble, en retirant 13 personnes du ring lors de l’édition 2020. Il a pu continuer à élargir sa marque, mais Drew McIntyre Il l’a empêché.

Ricochet a profité de la négligence de la “bête incarnée” et a jeté un coup bas. À ce moment-là, le «Scottish Psychopath» a profité et avec un coup de pied fort dans le visage, a éliminé Lesnar. Le champion de la WWE ne pouvait pas croire qu’il ne continuerait plus le combat.

Dans d’autres résultats, Becky lynch vaincu Asuka et conservé le titre féminin de Raw; «The Fiend» Bray Wyatt il a battu Daniel Bryan dans un Strap Match et a obtenu la ceinture de la WWE; et Bayley Il a réussi à protéger sa ceinture SmackDown après avoir terminé avec Lacey Evans.

En outre, Charlotte Flair a remporté la bataille des femmes royales; Règne romain elle s’est terminée avec le baron Corbin; Sheamus il a battu Shorty G; et Andrade (avec Zelina Vega) a triomphé dans le duel contre Humberto Carrillo et a détenu le titre des États-Unis.

