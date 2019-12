WWE SmackDown: Daniel Bryan, The Miz et tous les résultats du show bleu de Brooklyn à New York Contact

Dans le WWE Vendredi soir SmackDown de Brooklyn à New York, Daniel Bryan et Le Miz ils ont battu le duo formé par le roi Corbin et Dolph Ziggler, après que ce dernier se soit rendu par la figure quatre que The Miz lui avait appliquée.

Et, après le combat, il a été confirmé que Bryan, The Miz et Corbin ils seront confrontés à une triple menace pour déterminer le prochain challenger du titre universel, qui a actuellement Bray wyatt. Le vainqueur affrontera le champion du Royal Rumble l'année prochaine.

Les champions par paires du show bleu Le nouveau jour, une équipe composée de Kofi Kingston et Big E, était également présente et a affronté Shinsuke Nakamura et Cesaro, qui étaient accompagnés de Sami Zayn. L'équipe gagnante était la première.

Dans d'autres résultats, Machinerie lourde (Otis et Tucker) ils ont vaincu The Revival (Scott Dawson et Dash Wilder), Carmella imposée à Sonya Deville, Bayley il a battu Dana Brooke et le combat entre Sasha Banks et Lacey Evans n'a eu aucun résultat.

Les actions du programme commenceront à 19h45 (heure du Pérou) et seront transmises via le signal Fox Sports 3.

Les fans de catch s'attendent à de nouvelles émotions avant la fin de l'année lors du prochain épisode du show bleu azul », qui arrive pour la première fois à Brooklyn avec un panneau prometteur.

Daniel Bryan affrontera ‘The Fiend’ Bray Wyatt dans la journée, tandis que Braun Strowman affrontera Sinsuke Nakamura et Sami Zayn. Roman Reigns, Bayley, Kofi Kingston et Baron Corbin auront également une activité sur le ring.

Vendredi soir SmackDown Brooklyn | Horaires:

18:45 heures – Mexique

19 h 45 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis (NY, Washington, Floride)

20 h 45 – Venezuela, Bolivie

21 h 45 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

00:45 heures le samedi – Royaume-Uni

13h45 le samedi – Espagne, Allemagne, Italie, France

►Humberto Bandenay lors de ses débuts dans Combat Americas: "Cette coupe restera à la maison"

►Pour tout donner! Il en a été de même pour la garde des Péruviens lors de la cérémonie de pesée de la Coupe Combat 2019 (PHOTOS)

►Votre heure est venue! Le Péruvien Milko Tucto entrera ce vendredi à Lima dans le tableau principal de la Combat Cup en remplacement de l'Argentin Kevin Koldobsky

►Dernière minute! Kevin Borjas affrontera Renzo Méndez ce vendredi dans un duel de Péruviens dans Combate Americas