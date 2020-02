WWE SmackDown: Mandy Rose a brisé le cœur d’Otis le jour de la Saint-Valentin | Jour d’amour | VIDEO Contact

Ce sera une “Saint Valentin” qui Otis Il n’oubliera jamais. Et est-ce que le membre de Machinerie lourde Ils lui ont brisé le cœur. J’avais rendez-vous avec Mandy rose ce 14 février, mais il l’a trouvée avec un autre combattant.

Otis Il était arrivé au restaurant bien habillé et avec un bouquet de roses. Il entra joyeusement, commença à chercher Mandy et à cet instant il vit qu’elle était assise avec quelqu’un d’autre. Et qui était quelqu’un d’autre? Rien de plus et rien de moins que Dolph ziggler.

Ziggler et Rose étaient assis face à face, buvant des verres de vin. Otis a vu cela et n’a pas pu le supporter, a jeté le bouquet de roses et est parti déçu.

Qu’adviendra-t-il de cette histoire d’amour entre Otis et Rose qui semblait bien sur la bonne voie? Otis se vengera-t-il de ce qu’il a vu? Qu’est-ce que cela fera à Dolph Ziggler? Ou pardonnera-t-il à l’avenir Mandy Rose? Nous ne le saurons que dans les programmes suivants.

