WWE | Sonya Deville: «À la WWE, je me sens appréciée et surtout respectée» Contact

Sonya deville appartient à la marque Smackdown, mais aussi dans le cadre du programme Total Divas. Récemment, elle a été interviewée par FOX News pour promouvoir l'émission bleue qui est diffusée sur cette chaîne et là, elle a parlé de son travail à la société McMahon.

«Dans WWE, Je me sens apprécié et surtout respecté. J'ai l'impression que les fans veulent voir plus de moi, car ils n'ont pas encore vu tout ce que je peux faire sur un ring. Dans le vestiaire, (les combattants) me respectent comme je les fais. Nous sommes une grande famille », a déclaré Deville, qui fait partie de la communauté LGBT.

Le combattant a également fait la différence entre faire partie de SmackDown et Total Divas: «Être Sonya Deville dans la marque bleue est difficile et difficile. Les fans ne voient généralement pas mon côté vulnérable, tandis que dans Total Divas, je peux montrer ma vulnérabilité. "

"Dans Total Divas", ajoute-t-il, "les téléspectateurs peuvent voir comment ma relation avec ma petite amie et ma relation avec les autres filles du casting se développe. Vous obtenez certainement un aperçu plus profond de qui est Sonya en tant que personne. C'est génial parce que j'aime ça les fans peuvent voir tous mes côtés. "

►C'est mauvais: Fandango prononcé après avoir été opéré par la blessure qu'il a subie au coude gauche

►Booker T: "Christian est l'un des combattants les plus sous-estimés de l'histoire de la WWE"

►Énorme triomphe! Humberto Bandenay a été couronné champion de la Coupe Combat 2019 et se battra pour le titre léger de l'organisation (VIDEO)

►Il a tout donné: le Péruvien Milko Tucto est tombé en demi-finale de la Coupe Combat 2019 (VIDEO)