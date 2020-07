Wycombe Wanderers à un pas de la finale de barrage de la Ligue 1 de l’EFL

FLEETWOOD, ANGLETERRE – 03 JUILLET: Fleetwood Town’s Paddy Madden se bat avec Wycombe Wanderers ‘Jack Grimmer au cours de la Sky Bet League One Play Off Demi-finale 1er match aller entre Fleetwood Town et Wycombe Wanderers à Highbury Stadium le 3 juillet 2020 à Fleetwood, Angleterre . Football (Photo de Dave Howarth – CameraSport / .)

Après une victoire décisive de 4-0 contre Fleetwood, neuf joueurs, Wycombe Wanderers semble destiné à atteindre la finale de la Ligue 1.

Wycombe Wanderers à deux pas de la finale des éliminatoires de la Ligue 1 de l’EFL

Premiere jambe

Ce fut un match extraordinaire au Highbury Stadium, qui a vu deux expulsions et produit trois buts en six minutes.

Le milieu de terrain de Wycombe Nnamdi Ofoborh a ouvert le score après 75 secondes, Fleetwood égalisant après quatre minutes grâce à un penalty de Ched Evans.

Le gardien de Fleetwood, Alex Cairns, a marqué son propre but pour placer Wycombe 2-1 devant. David Wheeler et Alex Samuel ont ajouté des buts pour porter le score à 4-1 pour Wycombe.

Lewis Coyle et Paddy Madden seront absents pour Fleetwood car les deux seront suspendus en raison de ramasser des cartons rouges au match aller.

Fleetwood croit toujours

Le manager de Fleetwood Town, Joey Barton, s’est entretenu avec le site Internet du club après le match et a fait part de ses réflexions sur ce que le match retour pourrait apporter.

« Écoutez, ces garçons ne peuvent pas nous laisser tomber. Vous commencez une saison et tout ce que vous voulez, c’est que vos joueurs vous donnent tout, semaine après semaine, et vous savez qu’il y aura des semaines où ils seront mauvais, et vous savez qu’il y aura des moments où ils seront bons, et vous acheter dans ce qu’ils sont.

« Mais nous croyons, je vous dis maintenant que nous irons là-bas en croyant et en lui donnant tout ce que nous avons. Si nous échouons, nous échouons. Nous avons encore terminé dans les play-offs, nous avons toujours terminé au-dessus de Sunderland, Ipswich et de grands, gros clubs pour avoir cette opportunité.

« Nous ne l’avons pas maximisé ce soir, mais lundi soir, nous sommes toujours en vie là-dedans et pendant qu’il y a un combat, vous avez une chance. »

Wycombe invité à respecter Fleetwood

Malgré un avantage de trois buts lors du match retour de lundi, Ainsworth a exhorté son équipe de Wycombe à ne pas faire preuve de complaisance.

« Bien sûr, c’est un excellent résultat ici, mais nous devons être prudents au match retour », a déclaré le joueur de 47 ans.

«Ce n’est qu’à la mi-temps de l’égalité et Fleetwood est une très bonne équipe. On pouvait le voir par la façon dont ils gardaient si bien la possession même lorsqu’ils étaient descendus à 10 hommes.

«Nous devons faire les choses correctement lundi et nous devons être performants aux mêmes niveaux élevés. Nous devons cependant respecter Fleetwood.

« Nous ne pouvons pas entrer dans le match retour en pensant que cette égalité est terminée et nous allons à Wembley. »

Prédictions

C’est Wycombe pour la victoire car ils ont pris une avance de trois buts dans ce match retour et ce sera un choc s’ils perdaient ce match.

Fleetwood sera prêt pour cela et amènera le match à Wycombe. Cependant, il peut être trop difficile pour Fleetwood de récupérer.

