Wycombe Wanderers signe le prêt du gardien David Stockdale

Wycombe Wanderers a prêté le gardien expérimenté David Stockdale de Birmingham City pour le reste de la saison. Le gardien arrive alors que les Chairboys signent le deuxième janvier.

Wycombe signe David Stockdale en prêt

L’accord

Wycombe a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le gardien. Stockdale revient à Adams Park après un bref passage la saison dernière. Il rejoint en prêt pour le reste de la saison.

Il a fait forte impression lors de son prêt d’urgence, aidant Wycombe à remporter des victoires cruciales contre Shrewsbury Town et Accrington Stanley.

Gareth Ainsworth est à la recherche d’un gardien de but après que le numéro deux de Wycombe, Cameron Yates, s’est blessé. Ainsworth a trouvé un excellent joueur pour rivaliser avec Ryan Allsop.

Stockdale possède une vaste expérience ayant joué à tous les niveaux du football anglais. Il faisait partie de l’équipe Brighton & Hove Albion qui a remporté la promotion en Premier League en 2017. Cependant, il a trouvé le temps de jeu extrêmement limité depuis son arrivée à Birmingham.

Le gardien a pris du retard par rapport à Connell Trueman et Lee Camp. Stockdale est ravi d’être de retour et déterminé à aider les frais de promotion improbables de Wycombe.

Il devient la deuxième signature de Wycombe de la fenêtre de janvier après le retour de Jason McCarthy au club la semaine dernière. Ainsworth regarde clairement les joueurs qu’il sait travailler dur et obtenir à Wycombe les résultats dont ils ont besoin.

Gareth Ainsworth pourrait offrir à Stockdale un deuxième début de Chairboys contre Blackpool mardi.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur sa nouvelle signature, le manager Gareth Ainsworth a déclaré: «David nous a fait une forte impression la saison dernière, sur et en dehors du terrain, et nous sommes vraiment ravis de le voir revenir pour renforcer le département des gardiens.

«Ryan a connu une très bonne saison jusqu’à présent, et a joué un grand rôle dans l’atteinte de notre place dans le tableau, et nous voulons être sûrs d’avoir la meilleure équipe possible pour le rodage.»

