Xavi a rencontré les dirigeants de Barcelone

Après l’élimination de la Super Coupe d’Espagne contre l’Atlético Madrid, les dirigeants de Barcelone ont pris la décision de destituer Ernesto Valverde en tant qu’entraîneur et remplacez-le par Xavi Hernández.

Sans aller plus loin, une délégation de dirigeants de clubs catalans s’est rendue au Qatar pour parler avec l’ancien footballeur et lui apporter une proposition pour occuper le poste à court terme.

Cependant, les médias espagnols affirment que, malgré leur désir, Xavi a décidé de ne pas rompre son lien avec Al-Sadd au milieu de la compétition et pourrait arriver à Barcelone mi-2020.

“Quand je commence à être entraîneur, je suis prêt. Pour former Al Sadd, Barcelone. Oui, je suis prêt. Pourquoi pas? Nous verrons ce qui se passe et quels sont les délais, car j’ai un contrat ici. Je suis concentré sur mon équipe et la finale que nous avons “, a déclaré Xavi.

La vérité est qu’Al-Sadd a atteint la finale de la Coupe du Qatar et votre entraîneur n’est pas disposé à quitter le navire pour le moment. Si Barcelone le veut, il faudra attendre le milieu de cette année. Donc pour l’instant Valverde va continuer …