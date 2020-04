Xavi commente Neymar et Lautaro à Barcelone

L’ancien star de Barcelone et futur manager de Barcelone Xavi Hernandez a parlé cette semaine de son ancien et futur club. Xavi a été interviewé par DJMariiom, quel monde fantastique dans lequel nous vivons, à propos de son ancien club et de certaines transactions intersaison potentielles.

Interrogé sur Lautaro Martinez:

“Je l’aime. Il s’éloigne bien de son marqueur, étire le jeu, joue dans l’espace, dans un petit espace aussi, Barcelone se débrouille bien pour être intéressé. »

Xavi | La source

Xavi a ensuite été interrogé sur la possibilité de retour de Neymar au club et la possibilité de devenir entraîneur au Barça,

Sur Neymar: «Pourquoi pas? Côté football, je n’en doute pas. J’étais avec lui dans le vestiaire et il me semble être une personne formidable. Il était professionnel ici et ferait la différence. Plus tard, vient le côté social, les trucs beaurocractiques, dans lesquels je ne m’implique pas. Mais sur le terrain, il est parmi les cinq meilleurs (au monde). »

De retour pour gérer le Barça: «Maintenant que je l’ai essayé, je me considère comme capable. C’est un rêve de revenir à Barcelone. Je l’ai dit plusieurs fois, le Barça est ma maison, c’est ma vie. J’apprends beaucoup en tant qu’entraîneur au Qatar. Évidemment, entraîner le Barça est un grand mot, il faut être sûr, il faut être très préparé. C’est un processus et j’espère un jour y arriver. »

