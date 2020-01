Xavi donnera sa réponse à Barcelone aujourd’hui

L’entraîneur actuel d’Al Sadd a tenu une deuxième rencontre avec les émissaires du club du Barça et est déterminé à donner sa réponse définitive tout au long de ce dimanche.

L’ancien capitaine du Barça préférerait terminer la saison en cours et reprendre les rênes en été, mais Abidal et Grau ont proposé une intégration éclair sur le marché d’hiver et sur ce scénario, la réponse se produira.

🍽 DÎNER clé pour l’avenir de XAVI.

Grau, Abidal avec Xavi et son peuple à Doha pour décrire les détails. La décision OUI ou NON ne se produira pas demain. Si OUI, incorporation immédiate #mercato # Barça ☎️

Depuis le début de l’offensive culé après le coup dur de la Super Coupe d’Espagne, Xavi a clairement fait connaître sa position chaque fois qu’on lui a demandé: il ne s’exprimera pas publiquement par respect pour Ernesto Valverde et sa préférence serait de mettre fin à la campagne actuelle à Al Sadd. Cependant, les urgences à Can Barça pourraient conduire à un oui précipité pour ne pas manquer le train. Dans le club qui sait déjà que tout peut arriver et qu’aujourd’hui c’est le jour J.

EYE TO DATA Directeur sportif du club Al-Sadd: Nous ne pouvons pas nier qu’il y a des négociations en cours entre Xavi et Barcelone, et nous lui souhaitons du succès partout où il va. https://t.co/FsnoSdRRwQ

Bartomeu s’attend à recevoir une réponse aujourd’hui pour précipiter les événements: si Xavi accepte de venir maintenant, la fin de l’ère Valverde sera officialisée lundi au conseil d’administration. Sinon, la décision est de garder l’Estrémadure au pouvoir, mais évidemment son image serait très affaiblie, à la fois à l’intérieur et face à l’opinion publique.

Quant à savoir comment se déroulera la marche de Valverde, la nuance de savoir s’il sera licencié ou présentera sa démission est importante, car la différence économique entre les deux options est importante. Il n’est pas exclu que Txingurri coopère et s’écarte, ce qui confirmerait qu’il a été informé de tous les mouvements de la directive concernant l’approche de Xavi, contrairement à ce qu’il semble de l’extérieur.

‼ ️🔜 Xavi décide aujourd’hui s’il accepte l’offre Barçahttps: //t.co/eE3qZomuJj

✍️ Vous êtes informé par @EduPolo et @sergisoleMD pic.twitter.com/4IFNIzGHFQ

Quant aux joueurs, il semble qu’ils aient déjà donné leur bénédiction au retour de Xavi, bien qu’en public ils soutiennent Valverde. Messi et Busquets ont une excellente relation avec Terrassa, et le reste de l’équipe voit de bon œil un changement de direction.

Une partie des fans parle déjà et spécule sur les changements que pourrait apporter l’ancien capitaine de Blaugrana, dont la signature éventuelle génère des illusions.

Xavi Hernández monte Riqui Puig à la première équipe!

Xavi Hernández retrouve la philosophie du Barça!

Xavi Hernández fait briller Ansu, De Jong et Arthur!

Xavi Hernández sort la meilleure version de Griezmann!

Xavi Hernández remporte la Liga!

Xavi Hernández remporte la Ligue des champions!

Où dois-je signer pic.twitter.com/vDOlYBQ6L7

Ce dimanche, il y aura une réponse définitive de Xavi et la scène sera débloquée pour le FC Barcelone dans les prochains mois, qui promet d’être tout sauf ennuyeux.