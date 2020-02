Xavi et son Al-Sadd, un quart de la Coupe Emir

Xavi Hernández et son Al-sadd ils marchent d’un pas ferme vers la conquête de la Qatar Emir Cup. L’équipe qui dirige l’entraîneur d’Egarense a battu en huitièmes de finale à Al-Kharaitiyat par 3-1.

02/06/2020 à 20:57

CET

Bientôt, très vite, il a mis le visage du jeu dans l’intérêt de l’entraîneur catalan. Tous les participants du stade n’avaient pas encore pris leur place Abdullah Bin Khalifa quand Abdelkarim Hassan Il a ouvert la boîte à la minute du match.

Il Al-Kharaitiyat il a réagi avec hâte et a noué le duel à vingt minutes Rachid Tiberkanine. Cependant, l’Algérien Bagdad Bounedjah avancé vers Al-sadd cinq minutes plus tard. Ce n’est qu’à 82 ’que le vétéran buteur signera les deux phrases.

Le technicien, satisfait

Après la fin du match, le «6» éternel de Barcelone a souligné le mérite de la victoire. «Nous faisons face à une équipe très bien structurée, a reconnu Terrassa après la victoire. “Nous avons fait des changements en pensant à la Ligue des champions, mais nous avons quand même joué un bon match et avons pu marquer plus de buts”, a-t-il déclaré. Xavi, avant de souligner qu ‘«après le troisième but, le match a été condamné en notre faveur & rdquor ;.