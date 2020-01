Xavi: “J’ai dit non à Barcelone. Trop tôt pour entraîner les Blaugrana”

SONDAGE

Xavi a admis lors de la conférence de presse, à la veille de la finale de la Coupe du Qatar, qu’il avait décliné l’offre de Barcelone de diriger l’équipe après l’exonération d’Ernesto Valverde: “Oui, j’ai reçu une offre de Barcelone en présence d’Eric Abidal et Oscar Grau, cependant, je n’ai pas accepté, surtout parce qu’il est trop tôt pour s’entraîner à Barcelone, mais il reste mon rêve pour l’avenir d’être l’entraîneur du Barça “. Le contrat de Xavi, 39 ans, avec Al-Sadd, expire en juin et l’entraîneur a conseillé aux joueurs de son choix: “J’ai d’abord dit à ma famille, puis aux joueurs d’Al-Sadd. trois jours je n’étais pas dans le meilleur état mais maintenant je suis totalement concentré sur Al-Sadd “. Xavi avait aussi des mots pour Quique Setién, choisi après son refus: “J’aime le nouveau manager de Barcelone, j’aime sa façon de travailler et j’espère qu’il réussira avec l’équipe”.

La Fiorentina est toujours à la recherche d’un défenseur. Bonifazi, désormais destiné au SPAL, s’éloigne, avance Juan Jésus de Rome. Les Giallorossi ne semblent pas enclins à vendre le joueur en prêt, la Fiorentina évalue donc l’achat purement et simplement sur la base d’un contrat …