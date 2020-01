Xavi refuse de déménager à Barcelone mais pourrait bouger en été – Rapports

Xavi aurait refusé la possibilité de déménager à Barcelone et de remplacer Ernesto Valverde en tant que manager, mais est prêt à envisager un déménagement estival au Camp Nou.

Après quelques jours effrénés de spéculations concernant Xavi et Barcelone, les derniers rapports suggèrent que l’entraîneur d’Al Sadd n’est pas encore prêt à rentrer chez lui.

. Sport rapporte que Xavi a dit non à Barcelone pour l’instant après des entretiens avec Eric Abidal et le PDG Oscar Grau, et la paire est maintenant de retour en Espagne.

Xavi veut plus de temps et pourrait poursuivre les discussions la semaine prochaine ou attendre l’été, après l’expiration de son contrat avec Al Sadd, pour parler à nouveau aux champions espagnols

Mundo Deportivo, Sport, ESPN et RAC1 rapportent la même ligne et disent que Xavi n’a pas exclu de devenir le patron de Barcelone mais a décidé que ce n’était pas le bon moment.