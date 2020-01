Xavi suit une formation à Al Sadd alors que les rumeurs sur Barcelone se poursuivent

Xavi était de retour au travail avec Al Sadd dimanche matin alors que la spéculation allait remplacer Ernesto Valverde alors que le patron de Barcelone continue de tourbillonner.

Le joueur de 39 ans a supervisé la séance d’entraînement alors que son équipe entamait les préparatifs de la finale de la Coupe du Qatar de vendredi contre Al-Duhail.

Pendant ce temps, de retour en Espagne, les spéculations sur son avenir continuent de faire les gros titres partout.

Mundo Deportivo rapporte que Xavi ne prendra pas encore le relais à Barcelone. L’ancien milieu de terrain veut remplir son contrat avec Al Sadd, qui court jusqu’en juin, mais continuera de parler aux champions d’Espagne.

Chez Sport, il y a un angle similaire. Ils rapportent que Xavi est enclin à dire oui mais préférerait se déplacer à la fin de la saison plutôt que maintenant. Xavi ne pense pas que ce soit le meilleur moment pour prendre le relais, même si le Barça le veut maintenant.

ESPN rapporte également que Xavi ne viendra pas maintenant mais pourrait arriver en juin, AS dit qu’il veut plus de temps pour prendre une décision, et Gerard Romero estime également qu’il a rejeté l’idée d’un déménagement en janvier mais pourrait faire le changement en été.