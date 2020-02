Xavi tire sur Al-Sadd après son ＇non＇ au Barça

Alors qu’au Barça, les problèmes s’aggravent, Xavi Hernández fait de mieux en mieux pour le Qatar. L’ancien milieu de terrain du Barça ne le voyait pas clairement à l’époque et a décidé de ne pas rejoindre immédiatement le banc de club de sa vie lorsque Ernesto Valverde a été licencié, malgré la proposition, y compris un voyage à Doha, le secrétaire technique, Eric Abidal, et le PDG Òscar Grau. Xavi a continué de diriger Al-Sadd et l’entité du Barça a signé Quique Setién pour deux saisons et demie.

19/02/2020 à 12:17

CET

Pendant tout ce temps, Al-Sadd n’a cessé de remonter avec Xavi Hernández devant. Pas un seul match perdu depuis le non provisoire du Barça, car il ne cache pas “le rêve” d’un jour de diriger les Catalans. Des trucs de foot, car jusque-là, l’équipe qatarienne n’était pas à son meilleur. Sur les 10 derniers matchs joués fin 2019, l’équipe Xvi a perdu 7 des 10 matchs qu’elle a disputés. Maintenant, il n’a perdu aucun des neuf derniers matchs, ce qui lui a permis de réduire les distances dans la Ligue, d’être un leader de la Ligue des champions et de remporter la Coupe du Prince.

Xavi a rencontré Abidal et Grau le 10 janvier 2020, mais la réunion a été convenue quelques jours plus tôt. Et c’est au début de la séquence, le Kings Day, dans la Qatar Stars League (QSL). Inappelable 1-6 contre Al Arabi, lorsque l’équipe est venue d’une séquence irrégulière dans le championnat régulier et a chuté éliminé en Coupe du Monde des clubs par le Mexicain Monterrey.

Champion de Coupe

Mais c’était voir les émissaires du Barça et tout a changé. Une fois la réunion et la décision de Xavi achevées, Terrassa affronta la finale de la Coupe du Prince héritier et le résultat fut définitif. 4-1 contre Al-Rayyan en demi-finale et nouveau «poker» en finale, un 0-4 contre Al-Duhail pour soulever le titre de la coupe, la deuxième conquête de Xavi depuis l’entraînement d’Al-Sadd après avoir atteint le passé Août la Super Coupe du Qatar contre le même rival.

Mais les joies de Xavi et de son Al-Sadd ne sont pas restées ici. En Ligue, trois victoires consécutives pour se rapprocher très haut du tableau. 3-0 contre Al Sailiya, 4-2 contre Al-Shahaniya et 1-2 dans le fief d’Al Khor. Ceux de Xavi Hernández sont troisièmes avec 30 points en 14 matchs, un seul du deuxième classé, Al-Rayyan et trois du leader, Al-Duhail, l’équipe qui a été battue par Al-Sadd en finale de la Coupe et qu’en dépit d’avoir le Bayern, l’Atlético et la Juventus Mario Mandzukic comme arme offensive, il remarque, et beaucoup, la pression de l’équipe commandée par Xavi. Samedi, Al-Sadd visitera l’Umm-Salal, avant-dernier classé et une bonne occasion de continuer à grimper.

Bon début en Ligue des champions et en play-offs de la Coupe QSL

Le départ des Champions d’Asie a maintenu la bonne marche. Match nul (2-2) au domicile de l’Arabie saoudite Al Nasr Riyad et battu l’Iranien Sepahan par 3-0 lors du dernier match joué par l’équipe de Xavi Hernández jusqu’à présent, qui commande le classement du groupe D du tournoi continental. Entre les deux, les quarts de finale des éliminatoires de la Coupe QSL, la Coupe Emir, avec un match nul au stade Qatar SC et une victoire subséquente aux tirs au but. Celles de Xavi Hernández ont passé après avoir matérialisé les cinq peines maximales pour quatre de son rival.

Al-Sadd va donc bien en 2020, et tout le “ mouvement ” avec le Barça n’a pas distrait, encore moins l’équipe Xavi, qui a également réussi à équilibrer l’équilibre défense-attaque et Il ne correspond pas à tant de buts, tout en marquant. En cette période post-réunion avec le club du Barça, Le solde est de huit victoires (une aux tirs au but), un nul et aucune défaite, avec 29 buts en faveur et huit contre. Il n’y a rien.