Xavi veut retourner à Barcelone et «démarrer un projet à partir de zéro»

Xavi a donné une interview assez intéressante à La Vanguardia où il a expliqué comment il aimerait retourner à Barcelone et «démarrer un projet à partir de zéro».

L’entraîneur d’Al Sadd a refusé la possibilité de remplacer Ernesto Valverde en janvier, mais reste désireux de prendre en charge son ancien club à un moment donné dans le futur.

«Je suis clair que je veux retourner au Barça, je suis très excité. Maintenant que je me suis vu m’entraîner, je pense que je peux apporter des choses aux joueurs. Mais je leur ai fait comprendre que je me voyais dans un projet qui avait commencé à zéro et dans lequel la prise de décision était la mienne. »

Xavi a poursuivi en disant qu’il “ne peut y avoir personne toxique près du vestiaire” et a ajouté qu’il n’avait pas “de mauvaises relations avec Bartomeu, je m’entends bien avec Joan Laporta et je suis ami avec Víctor Font”.

Le joueur de 40 ans a également discuté de son «équipe de rêve» composée des joueurs déjà au club et de ceux qu’il pense être de bonnes signatures.

«Une grande partie du personnel me semble extraordinaire. À commencer par le gardien de but qui me semble le meilleur au monde; Jordi Alba, pour moi, est le meilleur arrière gauche au monde; Piqué, le meilleur défenseur central du monde; Busquets, le meilleur milieu défensif du monde; et Messi, le meilleur joueur du monde.

«Et, si vous ajoutez Suárez, De Jong et Arthur, ils me semblent footballeurs avec 10 ans de plus au Barça. La base est très bonne. Je signerais des ailiers comme Neymar – je ne sais pas s’il s’intégrerait au problème social, mais au niveau du football, je ne doute pas qu’il serait une signature spectaculaire -; Le Barça a déjà un match à l’intérieur … mais ils manquent d’ailiers comme le Bayern. Vous n’avez pas besoin de beaucoup de nouveaux: Jadon Sancho, Serge Gnabry … “

Il semble clair que Xavi reviendra à Barcelone à un moment donné dans le futur. Son contrat avec Al Sadd court jusqu’à l’été 2021, tandis que l’accord de Quique Setien se termine jusqu’en juin 2022.