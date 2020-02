Xhaka réfléchira à deux fois s’il se voit offrir à nouveau le poste de capitaine d’Arsenal

Date de publication: Lundi 24 février 2020 14h50

Arsenal Le milieu de terrain Granit Xhaka dit qu’il devra “réfléchir à deux fois” s’il propose à nouveau de devenir capitaine du club, tout en admettant qu’il pensait à quitter l’Emirates Stadium en janvier.

Xhaka était dépouillé de la capitainerie d’Arsenal suite à son comportement envers la base de fans du club et a été remplacé dans le rôle par Pierre-Emerick Aubameyang.

Il était lié à un déménagement au Hertha Berlin au cours de la fenêtre de transfert de janvier, mais il est devenu un membre clé de l’équipe de Mikel Arteta.

“Je sais avec ou sans le brassard ce que je peux donner à l’équipe”, a déclaré Xhaka au Evening Standard.

“Mais en ce moment [against Palace] Je ne veux pas reprendre le brassard, mais Sokratis [Papastathopoulos] et David [Luiz] m’a dit que je devais le prendre.

“Si un jour le club me pose des questions sur le brassard, je dois y réfléchir à deux fois.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pesé à la sortie d’Arsenal en janvier, Xhaka a ajouté: «Bien sûr, je ne mens pas. Il y a eu un moment, car ce n’était pas facile pour moi et ma famille. J’espère que les gens le comprennent.

«Mais je pense que j’ai montré mon personnage. Je ne suis pas un gars qui s’enfuit. Je dis toujours au club: «Quand je [am] ici, je suis prêt à tout donner ». C’était toujours comme ça. Je m’entraîne très dur et que les choses se retournent est la clé. Cette [has given me] le plus de bonheur. “

