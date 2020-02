XI prédit avec Ighalo pour commencer

Pour une fois, Ole Gunnar Solskjaer a beaucoup d’options en choisissant parmi une équipe presque en forme pour le voyage de Manchester United à Everton demain.

Outre les absents de longue durée Paul Pogba et Marcus Rashford, le seul doute pour le match est l’attaquant Anthony Martial, qui s’est blessé au genou à l’entraînement qui l’a tenu à l’écart de la confrontation de la Ligue Europa avec le Club de Bruges jeudi.

La grande question est de savoir quelle formation le manager va jouer. Il en a utilisé trois à l’arrière récemment, mais avec un milieu de terrain supplémentaire dans le dos de Scott McTominay, il pourrait s’en tenir à quatre.

Goodison est toujours un endroit difficile à visiter et après avoir perdu 4-0 la saison dernière, nous pensons que le manager préférera jouer en sécurité avec trois défenseurs centraux – Lindelof, Maguire et Bailly.

Aaron Wan-Bissaka est le choix naturel pour l’ailier droit arrière et Luke Shaw devrait jouer à l’arrière gauche, bien que Brandon Williams puisse être ramené après avoir été reposé.

Une autre décision difficile pour Solskjaer est de savoir qui jouer au milieu de terrain central. Nemanja Matic a bien joué ces derniers temps en tant que milieu de terrain, mais l’énergie et la passion de Scott McTominay et l’énergie box-to-box de Fred sont toutes deux importantes pour l’équipe. Matic va probablement céder.

Bruno Fernandes est presque certain de commencer dans sa position privilégiée entre le numéro huit et le numéro 10.

Cela laisse deux couchettes avant, une qui ira sûrement à Anthony Martial si elle est en forme. Odion Ighalo, Mason Greenwood et Dan James se battront pour l’autre, avec Ighalo le plus susceptible d’obtenir le feu vert. Si Martial n’y arrive pas, Ighalo et Greenwood sont la combinaison la plus probable.

Voici donc notre programmation prévue:

Avec toute la publicité récente pour savoir si une partie de l’équipe actuelle est assez bonne pour jouer pour Man United, pourquoi ne pas vous rappeler certains des pires flops jamais apparus au Theater of Dreams en faisant notre quiz ci-dessous?