Y aura-t-il du football en Espagne sans accord entre la Ligue et l’AFE?

La situation engendrée par le coronavirus ne cesse pas de cascader d’éventuelles situations conflictuelles dérivées des énormes perturbations qu’il provoque dans le monde entier et dans le football en particulier.

22/03/2020

Laissant de côté l’impact sur la santé des footballeurs également touchés par la pandémie; Ensuite, il y a les calendriers sportifs et la situation contractuelle des footballeurs.

Ce que nous vous disons chez SPORT, le premier est à l’étude en ce moment de l’UEFA en collaboration avec l’ECA, les grandes ligues, les syndicats à la recherche d’un nouveau calendrier, une fois la Coupe de l’Europe reportée à 2021. Ensuite, il y a la situation contractuelle des footballeurs que, dans la grande majorité des cas en Europe, comme nous le détaillons ces jours-ci, ils ont l’échéance contractuelle du 30 juin 2020. Date à laquelle cette saison pourrait encore être en compétition pour ajuster le calendrier. C’est pourquoi la FIFA a créé un comité de travail pour l’étudier.

Mais aussi dans le football espagnol, une autre conséquence immédiate est ajoutée. Il s’agit de la convention collective entre la Liga et l’AFE en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et qui se termine également le 30 juin de cette année. Un document clé dans le football professionnel car il réglemente les relations de travail entre les footballeurs professionnels et les clubs.

La question qui se pose alors est la suivante: que se passerait-il si d’ici là il n’était pas renouvelé et que vous deviez continuer à jouer en Espagne?

Un accord qui réglemente la durée du travail, les heures, le repos hebdomadaire … un élément à considérer est la section vacances, qui établit une période de 30 jours par an, dont 21 doivent être appréciés “en continu”. Un accord qui règle le contrat de travail, la durée, la possibilité de mutations temporaires d’un footballeur et surtout toute la partie économique des revenus du footballeur. Et cela implique la rémunération minimale, la prime de signature du contrat, la prime de match, les paiements extraordinaires, la prime d’ancienneté ou le salaire mensuel qui établit pour cette saison un minimum de 6500 euros en First plus l’IPC généré depuis 2017 et 4000 Deuxième dans les mêmes termes. Ce document réglemente également la rémunération pour incapacité de travail, l’indemnité de décès, le fonds social existant avec la Ligue, le fonds de garantie des salaires ainsi que l’ensemble du régime disciplinaire sur lequel les clubs professionnels doivent être régis lors de la quantification des comportements ou des actes. d’indiscipline des joueurs comme légère, grave ou très grave avec leurs sanctions correspondantes.

Nous sommes donc face à un document clé dans le fonctionnement ordinaire de la relation de travail entre clubs et footballeurs qui ne pourrait être valable à partir du 1er juillet prochain, alors que la compétition est toujours en jeu.

Et bien c’est vrai que L’article 5 concernant la validité parle de sa prorogation immédiate pour des périodes de quatre ans s’il n’est dénoncé par aucune des parties au moins six mois avant sa fin., y compris cette extension, un examen annuel de toutes les clauses à contenu économique.

Il est également vrai que les agents apparaissent dans ce nouveau scénario qui n’existait pas il y a quatre ans, où l’accord a été négocié exclusivement entre LaLiga et AFE. Maintenant, il y a d’autres syndicats qui représentent un large éventail de joueurs tels que Footballers ON et même l’UGT lui-même. Les deux viennent d’être à la table des négociations de la première convention collective du football féminin.