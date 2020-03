Y aura-t-il une Ligue des champions en été?

La UEFA étudie la création d’une nouvelle Ligue des champions qui se tiendra du été de l’année 2021… pour pouvoir contrer le début de la Coupe du monde des clubs par le FIFA dans la même période, selon le journal britannique “Daily Mail”.

03/05/2020

Le nouveau projet du UEFA il s’agirait d’une version renouvelée de l’actuelle Coupe des champions internationaux o International Champions Cup, une compétition de clubs amicaux du monde qui a lieu aux États-Unis depuis 2013 et sert de préparation de pré-saison pour les équipes européennes.

Le but ultime de ce tournoi est de rivaliser avec la nouvelle édition du Coupe du monde des clubs, organisé par le FIFA et dont la première édition se tiendra à La Chine au mois de Juin 2021, rassemblant les 24 meilleures équipes du monde, dont huit Européens, tous les quatre ans avec le même modèle qu’un Coupe du Monde, mais avec des prix plus généreux autour d’un milliard d’euros, dans une déclaration de guerre au UEFA et à elle Ligue des champions, la meilleure compétition financièrement dotée à ce jour.