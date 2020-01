Yerko Leiva est un renfort pour la Necaxa »Pressfootball

Jeudi 16 janvier 2020

Le flyer national de 21 ans est le nouvel ajout du club mexicain, où les Chiliens Claudio Baeza et Juan Delgado militent. Yerko Leiva part de Unión La Calera vers la ville d’Aguascalientes, dans ce qui sera sa première expérience à l’étranger.

Le club dirigé par Alfonso Sosa a ajouté un autre chilien dans ses rangs. En effet, Necaxa a officiellement annoncé l’incorporation de Yerko Leiva en tant que nouveau joueur de «foudre». Le volant vient de Unión La Calera, après un deuxième semestre correct au club «ciment».

Le joueur de 21 ans est formé à l’Université du Chili, où il a joué un total de 52 matchs en trois ans. Pour le milieu de terrain, cela n’a toutefois pas été suffisant, car il n’a pas non plus joué dans sa position idéale. Et il cherchait à changer d’air dans les caleranos.

En quittant le «U», Leiva a déclaré que «dans 80% des matchs, je n’ai pas joué à ma place. Et quand j’ai compris la continuité, ils ont commencé à amener les joueurs à ma place. » Il est ainsi arrivé à la cité du ciment, où il a défendu les Reds pendant une demi-saison, terminant à la quatrième place du controversé Championnat National 2019.

Désormais, le Chilien aura une belle opportunité dans la ligue mexicaine, où il espère être plus protagoniste. A travers ses réseaux sociaux, Necaxa a accueilli les anciens Sub 17 et Sub 20, qui vont désormais partager l’effectif avec les anciens joueurs de Colo Colo, Claudio Baeza et Juan Delgado.

Le nouveau renforcement du «très champion» pourrait faire ses débuts pour le jour 2 de LigaMX, lors de la visite de Necaxa à Toluca.

🚨 New Lightning | Nous accueillons Yerko Leiva 🇨🇱 en renfort pour # Clausura2020. # FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/tytbfuqN53

– ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) 16 janvier 2020