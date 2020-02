Colombiens à l’étranger



Yerry Mina, spécialiste des classiques joués: c’est son parcours





Miguel Machado





22 février 2020 à 18 h 56

La centrale a eu plusieurs réunions importantes avec le «rival du patio». Maintenant, il y en a un autre avec Everton.

Ce dimanche disputera le classique londonien entre Arsenal et Everton, une équipe où Yerry Mina joue et qui a connu sa grande amélioration du football et des minutes au cours de la dernière saison.

Ce sera le deuxième classique que la centrale colombienne jouera contre les artilleurs, puisqu’il a déjà joué le premier avec l’équipe anglaise en Premier League.

Classiques de Yerry Mina: & nbsp;

Les premiers étaient avec Santa Fe, la deuxième équipe qui avait la centrale colombienne. Mina a joué cinq classiques, a remporté un 4-1, a perdu un autre 1-3 et a marqué un peu. Les trois autres ont été appariés.

Puis il est arrivé à Palmeiras, une équipe avec laquelle il a réussi à partir pour l’Europe. Au Brésil, il existe plusieurs classiques, mais les plus importants sont contre Corinthians et Gremio, contre lesquels il n’a pas joué. Avec Corinthians, il a joué et joué trois matchs, remportant un seul de ceux-ci, dans lequel il a marqué, et perdu les deux autres.

Enfin, avec Everton, il a déjà joué un match contre Arsenal et n’a pas réussi à marquer, car il était égalé sans buts. Pouvez-vous marquer contre les artilleurs ce dimanche?