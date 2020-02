Younes calme: “Je vais rester à Napoli”

«Oui, il y a eu des négociations avec d’autres équipes. Il y a eu des parties intéressées de notre pays et de l’étranger, mais je ne voulais pas changer juste pour être déplacé et forcer le changement à tout prix. Et bien sûr, les clubs ont des attentes différentes, que je ne peux pas influencer. Pour cela, je resterai à Naples, Je continuerai à croire en moi et je ferai tout pendant l’entraînement pour pouvoir redevenir une alternative pour mon coach. Merci à tous les fans de Napoli qui me montrent à chaque fois à quel point cette ville et les gens d’ici sont spéciaux. “

Younes cherche de l’espace à Naples

Avec ces mots sur Instagram Amin Younes dément les rumeurs d’adieu à la fin de la saison et se déclare totalement disponible pour rester à Napoli, l’équipe dans laquelle il n’a pas encore réussi à démontrer ses qualités, mais qu’il espère pouvoir lui faire revivre à de hauts niveaux.