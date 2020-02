«Young Sheldon»: l’hommage le plus mignon à «The Big Bang Theory» nnda nnlt Off Side

‘Young Sheldon’, est une série dérivée de ‘The Big Bang Theory’, qui a débuté en 2017, l’histoire se déroule en 1989 et est présentée comme l’enfance de Sheldon et comment était sa vie étudiante à la Galveston School , Texas, avant de déménager à Pasadena et de partager une chambre avec Leonard.

Steve Molaro, showrunner de “The Young Sheldon”, a parlé de l’hommage émotionnel à la série originale qui s’est consolidée comme l’une des comédies les plus accordées de ces dernières années. Le clin d’œil à la série «spin-off» a été l’une des plus tendres à la télévision.

La préquelle «spin off» de la célèbre «sitcom» continue de faire un clin d’œil à la série originale (Photo: CBS)

Cela peut être dû au fait que la tranche actuelle de la série avec Iain Armitage dans la peau du scientifique est le premier qui ne partage pas le grill avec l’original, qui a dit au revoir pour toujours au printemps de l’année dernière après 12 saisons Accompagner les spectateurs.

L’HOMMAGE ÉMOTIF À «LA THÉORIE DU BIG BANG»

Ceci est l’épisode appelé «Pasadena» (3×16), dans lequel Sheldon Il a fait un voyage avec toutes les dépenses payées à la ville de Californie pour assister avec son père à une conférence de son scientifique le plus admiré, Stephen Hawking.

Bien que l’acte lui-même ne soit pas vu à l’écran, il se déroule dans des installations que les adeptes de «The Big Bang Theory» connaissent très bien: c’est le California Institute of Technology, le lieu où Sheldon Il travaillera à l’avenir et vivra l’étape la plus importante de sa vie.

L’intrigue se déroule dans la ville fictive de Medford, dans l’est du Texas, autour du personnage de Sheldon Cooper à l’âge de 9 ans (Photo: CBS)

Dans la dernière partie de l’épisode, Sheldon et son père se tenait à la porte de la cafétéria Caltech, où Sheldon rencontrerait un jour ses grands amis: Leonard, Howard et Koothrappali. “Imaginez quelles conversations plus stimulantes doivent avoir lieu à ces tables”, a déclaré Sheldon. “Je peux me voir dans l’un d’eux.” Sans aucun doute, Sheldon.

“C’était vraiment émouvant”, explique le créateur Steve Molaro sur le tournage de l’épisode en question. “Je savais que ça allait arriver, mais en entrant dans le set ce matin-là, mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes quand je l’ai vu”, ajoute-t-il.

De cette façon, “Young Sheldon” rend hommage à la série qui lui a donné vie, après avoir révélé l’origine de Bazinga ou la première fois que Sheldon a entendu “Cute kitty”.

Jim Parsons lui-même, qui joue Sheldon dans la série originale, agit comme un conteur (Photo: CBS)

LE CAMÉO DE KALEY CUOCO

Un caméo des personnages de «The Big Bang Theory» dans son propre spin-off, joven The Young Sheldon », a toujours été une tâche difficile, et donc Steve Molaro, le créateur des deux séries, a réussi à réunir Sheldon et Penny dans la même scène à nouveau.

Dans le chapitre 10 de la troisième saison («Teenager Soup and a Little Ball of Fib») Kaley Cuoco mettre la voix sur «l’eau de la piscine» dont Sheldon a si peur et qu’il ne veut pas affronter. L’actrice ne joue pas le personnage de Penny mais on ne ment pas si on dit qu’elle a coïncidé sur scène avec la petite version télé de Jim Parsons, Iain Armitage.

Steve Molaro Il était clair sur son choix artistique depuis le début: «J’avais besoin de quelqu’un pour faire la voix. Je savais que je voulais qu’elle soit féminine et sexy, alors j’ai dit: «Eh bien, oui! Kaley est parfait pour cela », a déclaré le créateur et scénariste.

Kaley Cuoco, est une actrice américaine connue principalement pour le rôle de Penny dans la comédie The Big Bang Theory (Photo: Instagram)

