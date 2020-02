Youri Djorkaeff chez Bolton Wanderers: n’essayez pas de l’expliquer, profitez-en

Nostalgie

Youri Djorkaeff a remporté la Coupe du monde et le Championnat d’Europe. Il a remporté la Coupe UEFA avec l’Inter. Il a déjà été nommé dans l’équipe de l’année de la FIFA. Mais son sort chez Bolton Wanderers mérite également d’être célébré…

Quelque part dans le Lancashire du début des années 2000, un charmant Français entame une conversation délicate lors de son tout premier dîner rôti.

En demandant à la serveuse des recommandations de vins, il a du mal à comprendre l’idée que les options sont juste «rouges» ou «blanches».

On entend un scratch record alors que la monture se fige sur ses yeux perçants et la racine des cheveux légèrement en retrait.

Oui, c’est moi. Vous vous demandez probablement comment j’ai fini dans cette situation. (Oui, c’est moi. Vous vous demandez probablement comment je me suis retrouvé dans cette situation.)

Lorsque les gens parlent des artistes de Sam Allardyce chez Bolton Wanderers, le nom de Jay-Jay Okocha est généralement le premier à venir à l’esprit, et à juste titre.

Cependant, il y a toutes les chances que le Nigérian n’ait même jamais traversé la chaîne sans une autre ancienne star du Paris Saint-Germain ayant conservé les Trotters en Premier League en premier lieu.

Youri Djorkaeff a été l’un des premiers membres des Állacticos de Sam Allardyce, un descripteur que j’ai littéralement inventé juste là.

L’international français est arrivé en février 2002, peu de temps après que l’Allemand Fredi Bobić – le buteur du premier et unique coup du chapeau de Premier League de Bolton – ait touché le stade Reebok.

Vétéran des équipes victorieuses de la Coupe du monde 1998 et de l’Euro 2000, Djorkaeff était fraîchement arrivé du leader Kaiserslautern – Kaiserslautern! – en demi-finale de Coupe UEFA quelques mois auparavant.

Son départ d’un club de Bundesliga bien établi et peu glorieux aurait peut-être été assez surprenant, mais le sort de Djorkaeff avec une très bonne équipe Inter quelques années auparavant était plus que suffisant pour exciter les supporters qui, 12 mois plus tôt, se tournaient vers un joueur de 32 ans Dean Holdsworth pour les buts.

Holdsworth était la signature à gros budget de la précédente campagne de haut vol de Bolton en 1997-1998, avec Robbie Elliott et Mark Fish, donc voir un homme capable de faire cela aurait suffi à faire vibrer n’importe quel groupe de fans .

Si un objectif mérite d’être joué en boucle sous plusieurs angles sur une bande-son Europop, c’est celui-ci.

Le bâtiment du crescendo alors que le premier effort de Maurizio Ganz tire un arrêt peu convaincant du gardien de l’opposition, s’accélérant alors que le défenseur romain coupe le ballon plus haut qu’avant avant que le rythme ne retombe lorsque Djorkaeff se lève et envoie le ballon voler à l’arrière du filet en un seul mouvement fluide.

C’est le genre d’objectif qui mérite des confettis, même s’il s’agit d’un match de championnat.

L’appeler un coup de pied de vélo serait un terme impropre, cela ressemble plus à un coup de pied de gymnastique rythmique.

C’est le coup que vous pensez tenter pour votre équipe de la Ligue du dimanche, pour finir par ne vous y engager qu’à moitié et vous tirer l’aine dans le processus.

C’est l’équivalent du football de ce jeu de confiance du camp d’été, où vous tombez en arrière et attendez que votre partenaire vous attrape, sauf que votre partenaire est le gazon et la seule chose que vous lui faites confiance est de ne pas vous casser la putain de hanche lorsque vous atterrissez .

Répéter l’astuce

Il est logique pour Okocha d’avoir volé les gros titres de cette équipe de Bolton. Pour commencer, son impact a été plus durable, tandis que son sourire contagieux était au moins plus expressif que les réactions plus modérées de Djorkaeff.

Mais cela ne veut pas dire que Djorkaeff n’a pas livré une touche comparable et des finitions hollywoodiennes comparables au Nigérian. En effet, il a même réussi – quelques mois à peine avant son 35e anniversaire – à reproduire la majesté acrobatique de cet objectif Inter hors concours.

Suggérer que cet effort est * meilleur * que celui qui l’a précédé serait de faire de fausses comparaisons, mais il y a quelque chose d’éminemment observable dans ce but contre Charlton Athletic, qui a joué un rôle en maintenant Bolton à flot par la peau de leurs dents pendant une seconde saison successive.

Comme pour le but contre la Roma, ce qui le rend si spécial, c’est le contraste par rapport à ce qui précède.

En Italie, nous avions le suspect en défense et gardien de but. Dans la bonne vieille Premier League, c’était un de ces affichages d’en-têtes et de volées si fluide que vous vous demandez si c’est un affichage de compétence de niveau supérieur, avant de vous rappeler qui est le manager.

Et puis l’arrivée… oh, l’arrivée. Un homme au milieu d’une course sans but de huit matchs ne devrait pas avoir ces instincts. Si nous sommes honnêtes, personne ne devrait avoir ces instincts.

C’est l’équivalent du football du hot-dog de tennis, laissant la mémoire musculaire prendre le dessus et, ce faisant, ridiculisant tous ces joueurs si basiques qu’ils doivent regarder où ils essaient de mettre la balle.

Ce genre d’objectif va à l’encontre du compromis naturel: vous ne devriez normalement atteindre ce niveau d’instinct que lorsque vous êtes au crépuscule de votre carrière, point auquel votre corps n’est plus en forme pour de telles acrobaties.

Je ne sais pas quel genre d’accord avec le diable Djorkaeff a fait pour que ces choses coïncident, mais je veux les détails.

Pour la plupart des joueurs, cela suffirait. Ils finiraient leur carrière en toute sécurité en sachant qu’ils avaient déjà marqué l’histoire en jouant leur rôle dans une victoire en Coupe du monde de France et dans un triomphe aux Championnats d’Europe de France. Et dans la peau des dents dos à dos s’échappe avec Bolton.

Ce serait suffisant pour la plupart, mais pas pour Djorkaeff. Pourquoi faire ça quand on peut faire l’histoire une dernière fois? Après une carrière pleine de premières, il a eu le temps pour une de plus.

Le 2 avril 2006, à l’âge de 38 ans, Djorkaeff s’est rendu sur le terrain au RFK Stadium de Washington DC pour participer au tout premier match joué par les Red Bulls de New York rebaptisés.

Il ne s’est pas contenté de jouer, il a marqué le premier but du club dans sa nouvelle ère. Et il n’a pas seulement marqué, il a marqué comme ça.

Quel héros.

Par Tom Victor

