Youri Djorkaeff, le Serpent qui est resté dans l’histoire de Nerazzurri pour un renversement

Surnommé «le serpent», Youri Djorkaeff est né le football à Grenoble, club avec lequel il a joué pendant 5 ans. De 1989 à 1991, il a joué à Strasbourg avant la période de quatre ans à Monaco. En ’95 -’96, il a été le protagoniste d’une grande saison au PSG qui lui a valu l’appel de l’Inter. Il a joué trois saisons avec les Nerazzurri, de 1996 à 1999. Puis Kaiserslautern, Bolton, Blackburn et enfin les New York Red Bulls. Dans son expérience à l’Inter, il a laissé de bons souvenirs, de la Coupe UEFA 1998 au renversement extraordinaire du 5 janvier 1997 contre la Roma. Cependant, ses plus grandes réalisations en carrière sont venues avec le maillot de l’équipe nationale française au tournant des années 2000. Au cours de sa carrière, Djorkaeff a remporté une Coupe de France, une Super Coupe de France, une Coupe des Coupes, une Coupe UEFA, une Coupe du Monde et une Confédération. Coupe.

aujourd’hui Youri Djorkaeff a 52 ans.

