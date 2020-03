YouTube viral | Buffalo allait être dévoré par une fierté de lions mais s’est échappé de la manière la plus impensable | Yutub | YT | viral | vidéo | Afrique | nnda nnrt Off Side

Mis à jour le 28/03/2020 à 23:43

Cette scène a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Un patron de lions affamé était la dernière tendance des réseaux sociaux comme YouTube et Twitter pour une vidéo qui montre comment ils ont raté l’occasion de manger un buffle pour se battre entre eux. L’événement inhabituel s’est produit dans une réserve naturelle en Afrique et a suscité toutes sortes de commentaires parmi ses utilisateurs.

Un utilisateur de YouTube qui faisait un safari en Afrique n’a pas hésité à sortir son appareil photo pour enregistrer ce qui se passait et c’est qu’un troupeau de lions se nourrissait d’un buffle qui n’avait rien d’autre à faire qu’attendre la mort qui allait arriver.

Le sort du buffle étant déjà marqué, une «étincelle» de chance est apparue et c’est que l’un des lions s’est mordu l’autre en mangeant l’animal, le confondant et le laissant souffrir, alors cet autre félin a mal réagi et ils ont commencé à se battre. Cette situation a attiré les autres lions qui ont rejoint la bataille féroce et les ont tous éloignés de l’endroit tandis que le buffle se levait de là et marchait, avec beaucoup de difficulté, pour se sauver contre toute attente.

Cette situation a été prise par certains utilisateurs Twitter affirmant que cela donne un enseignement important applicable à la vie, que seule une petite discussion peut conduire un groupe à perdre tout ce qu’il avait gagné. Il s’agit sans aucun doute d’une preuve d’amitié que, face à l’adversité des félins affamés, tout a été fait pour mettre fin à l’attaque.

