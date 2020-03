YouTube VIRAL | COVID-19 | Un homme après deux jours de quarantaine en Espagne: “Je ne peux plus emmener ma femme” | Coronavirus | Vidéo VIRAL | Insolite | Tendances | YT | Yutube Off Side

Mis à jour le 20/03/2020 à 23:27

La propagation de coronavirus Elle a contraint plusieurs pays à prendre des mesures drastiques. Dans EspagnePar exemple, l’état d’alarme, ou l’état d’urgence, imposé par le Premier ministre, Pedro Sánchez, est entré en vigueur. Et avec seulement deux jours après avoir été mis en quarantaine, un homme s’est tourné tendance sur différents réseaux sociaux comme YouTube.

Dans l’enregistrement, qui a fait le tour du monde, l’homme est entendu pendant quelques secondes émettre un cri qui a alerté ses voisins; cependant, ils ont seulement réussi à rire et n’ont pas pris leur demande au sérieux. Mais pour quelle raison? Qu’a-t-il dit?

Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, a annoncé l’état d’alarme sur tout le territoire ibérique pour empêcher la propagation du coronavirus. | Photo: Capturez YouTube

Sortez-moi d’ici, je ne peux plus emmener ma femme! Cela fait deux jours, je n’en peux plus », s’est exclamé l’homme au sommet de ses poumons et cela n’a fait que rire parmi les habitants de sa tour et de ses environs. Le moment hilarant est devenu viral YouTube.

Le coronavirus s’est déjà propagé dans plus de 150 pays et a tué plus de 8 000 personnes, avec un total de 209 000 cas d’infection. Rien qu’en Chine, plus de 3 000 personnes sont mortes et plus de 80 000 personnes sont infectées.

