YouTube Viral: GOL contre ou Autogol par Brice Maubleu en Ligue 2 | France | VIDEO Reste du monde

Les archers s’entraînent à tirer longtemps avec leurs bras. Pendant l’entraînement, ils cherchent toujours à améliorer la technique afin que le ballon atteigne les pieds d’un coéquipier et serve de jeu ou de monter un match. Il semble que Brice Maubleu, gardien de but du Grenoble de la deuxième division de France, ne l’ait jamais fait. C’est déjà viral.

Maubleu venait de recevoir le 1-0 dans le match contre Caen pour la Ligue 1, puis lui seul, sans que personne ne puisse l’expliquer, a introduit le ballon dans son but.

Il était sur le point de jouer longtemps avec son bras après l’avoir attrapé avec ses mains. Un service normal était attendu, mais non. Le ballon a adhéré à la paume de son gant et a décollé trop tard, lorsque la trajectoire du ballon a atteint son but.

Et lui, bien qu’il ait réagi et soit allé à la recherche du ballon, ne pouvait pas le contrôler. Il a franchi la ligne de but. Un après-midi qui ne gardera pas une bonne mémoire.

Son coup était tardif, et bien que ses coéquipiers aient essayé de quitter le jeu comme si de rien n’était, la collégiale a ruiné la fête en pointant le cercle central du terrain. C’était un but.

Tout le monde a pris la tête. Caen finirait par s’imposer 2-0 sur Grenoble pour la journée 11 de Ligue 2. Ils sont en neuvième position quelques dates après la fin du championnat.

