YouTube viral | Il voulait savoir ce que faisait son chien quand il était seul et il l’a découvert grâce à une caméra cachée | États-Unis | USA | USA | YT | Insolite | Les animaux | Animaux domestiques | Chiens | YT | Yutube | Vidéo | Photos usa

Sa mâchoire tomba. Dans YouTube et d’autres plateformes sociales populaires les vidéos mettant en vedette les chiens, ces êtres tendres qui ne cessent de surprendre le monde par leur intelligence et leur noblesse en matière de relations avec leurs proches, sont parmi les plus demandés.

En raison de ce qui précède, il n’est pas surprenant qu’il soit devenu viral dans YouTube un clip avec un Husky sibérien, qui a été laissé seul à la maison pendant plusieurs heures jusqu’à ce que son propriétaire revienne des courses qu’il devait faire.

Comme vous pouvez le voir au début de l’enregistrement, le propriétaire du chien a décidé d’installer une caméra de sécurité pour observer le comportement de Cypher et confirmer s’il ne dort que lorsque personne n’est avec lui. Grande serait sa surprise de découvrir la vérité.

Et est-ce que les images enregistrées par l’appareil montrent que le chien, loin de dormir, il errait dans la maison à la recherche de sa maîtresse. De même, il a hurlé à plusieurs reprises dans ce qui serait un geste clair de perplexité et de tristesse.

L’attitude du peut n’a changé que lorsqu’il a remarqué l’arrivée de son propriétaire. Après les retrouvailles, la jeune fille a rempli son animal de caresses et a été encouragée à partager un message avec les utilisateurs de YouTube.

«Ce test m’a brisé le cœur. Si vous avez un chien, il vaut mieux avoir une entreprise ou un maître-chien si vous voulez le laisser seul à la maison pendant longtemps »écrit-il.

La publication accumule des milliers de reproductions et des centaines de réactions dans YouTube.

