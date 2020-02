YouTube viral | L’apparition de cet insecte a impressionné des milliers | États-Unis | USA | Mexique | Espagne | Colombie | Argentine | YT | Yutube | Entomologie | Tendance | Réseaux sociaux | Curiosités | Les animaux | Vidéo hors face

Mis à jour le 02/08/2020 à 01:30

YouTube, quel doute cela fait-il, Il abrite désormais des milliers de vidéos époustouflantes. A cette occasion, des centaines de ses utilisateurs se sont retrouvés avec la chair de poule quand ils ont vu le clip du «passager» déconcertant avec lequel un automobiliste de Caroline du Sud, États Unis, a rencontré: a bug d’une apparence rare qui semblait sortir d’un film d’horreur.

Tommy Hortman a vu le créature étrange quand il est retourné à son camion garé et a remarqué sa présence tout en étant traîné près de sa fenêtre. “Il ressemblait à un étranger, comme s’il était une sculpture en pâte à modeler représentant le croisement d’un calmar et d’un homard”, a-t-il déclaré.

Ni court ni paresseux, Hortman a sorti son téléphone portable pour enregistrer l’intrus “étranger” avec six jambes et un corps velu. Il a ensuite partagé les images dans YouTube dans une tentative d’identifier la créature et un entomologiste lui a donné la réponse qu’il cherchait.

Selon Eric Day de Virginia Tech University, Hortman a rencontré un papillon de nuit “hag moth”, dont le nom traduit en espagnol serait “witch moth”, étant plus spécifique avec sa larve connue sous le nom de “slug” de singe ».

Mais ce n’est pas tout puisque le spécialiste a indiqué que l’auteur de la vidéo viral de YouTube Il a eu beaucoup de chance de filmer l’insecte au lieu d’essayer de l’attraper car sa piqûre laisse une sorte de démangeaison “désagréable et inconfortable” sur la peau des humains.

“Je ne l’approcherais pas si je pouvais l’éviter”, a ajouté l’expert en insectes sur la “limace de singe”, ce qui a dû rassurer l’automobiliste quant à son inquiétude pour la créature minuscule mais étrange qu’il a rencontrée.

