YouTube VIRAL: Mike Tyson et les cours de boxe qu'il a donnés à la joueuse de tennis Serena Williams lors d'une session amusante aux États-Unis | VIDÉO Tennis

À 53 ans, Mike Tyson C'est encore une nouveauté dans le monde de la boxe. Et la légende des gants a partagé une séance d'entraînement avec le joueur de tennis Serena Williams. Un moment qui est devenu viral YouTube.

La réunion a eu lieu en Floride et les deux figures de leurs sports respectifs se sont entraînées avec un sac. Bien sûr, Mike Tyson en a profité pour donner quelques conseils et techniques à Serena Williams lors de la frappe.

"Je ne voudrais pas proposer ce GOAT (acronyme de 'Greatest of all time; c'est-à-dire le meilleur de tous les temps en espagnol)", a déclaré Mike Tyson sur ses réseaux sociaux.

Bien que la formation ait été de courte durée, Mike Tyson a été très surpris par la puissance et la prédisposition de Serena Williams. "La pré-saison vient d'arriver", a déclaré le vainqueur du 23e Grand Chelem.

